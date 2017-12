Starke Grooves, starke Songs!

Mit dem unausweichlichen Ende von SOUNDGARDEN bleibt eine Lücke in der alternativen Rockszene, die keine Band mehr zu füllen vermag - und wenn sie sich noch so sehr bemüht wie THIS YEAR'S GHOST. Die Briten schlagen zwar nicht unmittelbar in die gleiche Kerbe wie Cornell und Co., haben aber ähnlich dicke Heavy-Rock-Gitarren am Start und tönen mit gleichem Optimismus durch ihre fünf neuen Songs wie die Seattle-Heroen zu Lebzeiten.

Doch "Taxidermy Eyes", so der Name der neuen EP, verlässt sich gleichzeitig auf raffinierte Hooklines, die nicht direkt mit breiter Brust penetrant in den Vordergrund gestellt, sondern eher als Zwischentöne in die Songs eingebaut werden, als solche aber ihre Wirkung nicht verfehlen. Nummern wie 'These Hills Can Talk' und 'Self Made Throne' überzeugen auch auf diesem Gebiet, wobei die fetten Grooves eigentlich schon den Ausschlag hätten geben können, den Daumen hoch zu recken. Und auch ein vermeintlich theatralischer Song wie 'This Fog Can Sing' reiht sich in die Liste der empfehlenswerte Stücke ein, die man bei THIS YEAR'S GHOST aber grundsättzlich auch nach Belieben gestalten kann - denn auf dem aktuellen Release treffen alle fünf Kompositionen ins Schwarze.

Vielleicht sollte man sich daher noch einmal überlegen, ob die eingangs erwähnte These mit der riesigen Lücke tatsächlich für immer Bestand hat. Diese Briten zeigen jedenfalls schon einmal, dass auch in diesem Sektor nichts unmöglich ist, solange man nur mit der entsprechenden Hingabe an die Sache herangeht. Und deshalb bekommt "Taxidermy Eyes" auch eine klare Empfehlung, der sich eingeschworene SOUNDGARDEN-Fans nicht verwehren sollten!

Anspieltipps: These Hills Can Talk, Self Made Throne