Es fehlt das Besondere!

Es ist doch irgendwie schön, wenn Bands es einem Rezensenten einfach machen. Zumindest mit dem Albumtitel entfällt die Überlegung, das wievielte Album der Band vor einem liegt. Denn wie der Titel schon sagt, ist "The Sixth" das sechste Album in der Bandgeschichte von THORMESIS.



Auch auf ihrem aktuellen Longplayer liefern die Bayern eine Mischung aus Pagan und Post Black Metal, ergänzt um eine Portion Melodie. Und diese Mischung gelingt dem Quartett durchaus ordentlich, wenn auch nicht überragend. Objektiv betrachtet gibt es an "The Sixth" nichts zu bemängeln. Der Sound passt, das Songwriting ist ordentlich, die Atmosphäre ist da. Aber trotzdem will der Funke bei mir nicht so wirklich überspringen und mich mitreißen. Es fehlt ein wenig das Besondere, es fehlt eine kleine Überraschung, es kommt einfach kein "Wow"-Effekt. Lediglich bei 'Lichtermeer' bekomme ich ein gewisses Gefühl des Mitgerissenwerdens und fange tatsächlich an, meinen Kopf ein wenig zur Musik zu bewegen.



THORMESIS macht auf "The Sixth" eigentlich nichts falsch und kann trotzdem nicht vollkommen überzeugen. Vielleicht sollte die Band auf der nächsten Scheibe ein wenig mehr darauf aus sein, dem eigenen Sound ein paar Eigenheiten zu verpassen, die dem Album zu ein wenig mehr Spannung und der Band zu einem größeren Wiederekennungswert verhelfen könnten. Das in 'Deadened Skies' eingebaute Klavier ist zumindest schonmal ein guter Anfang in diese Richtung.