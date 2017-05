Am Ende gefällt's - auch ohne innovative Momente!

Nehmen wir es gleich einmal vorweg: das mittlerweile fünfte THORMESIS-Album ist zumindest aus kreativer Perspektive betrachtet kein besonderes mehr. Die Bajuwaren mischen heroischen Pagan Metal mit melodischem Black Metal und versuchen mit einem satten Schuss theatralischer Epik einige heroische Hymnen zu komponieren - ähnlich wie schon auf den vorangegangenen Werken der süddeutschen Truppe. Insofern ist "Trümmerfarben" über weite Strecken also ein Abziehbild der jüngeren Bandvergangenheit und nicht mehr sonderlich innovativ.



Doch ein kurzer Perspektivwechsel kann in diesem Fall äußerst lohnenswert sein. Denn man muss schlichtweg auf den Schirm bekommen, mit welcher Leidenschaft THORMESIS den stilsitischen Brückenschlag vollzieht. Die Band ist mit größtmöglichem Engagement bei der Sache, lässt die musikalische Aggression mit Inbrunst wachsen und hat am Ende auch ein paar Hooklines in petto, die man keinem Durchschnitts-Act zuschreiben würde. Und ein solcher ist THORMESIS definitiv auch nicht.



Auf "Trümmerfarben" können sich die Herrschaften vor allem in der zweiten Hälfte noch einmal gekonnt in Szene setzen und mit einem sphärischen Highlight wie 'Im Herbst trugen sie mich fort' oder einem relativ einprägsamen Song wie 'In Stille wachen die Toten' auf ihre Qualitäten aufmerksam machen. Das Songwriting ist sehr dynamisch, die Melodien haben etwas Ergreifendes, und da THORMESIS das Ganze auch immer sehr druckvoll und forsch verpackt, ist die Speerspitze der Pagan-Szene nicht sonderlich weit entfernt. Und viel mehr will man auch eigentlich nicht erwarten.



Am Ende ist "Trümmerfarben" kein Release, der sich weit aus dem Fenster lehnt, aber eben einer, der mit vertrauten Inhalten und reichlich Herzblut in die richtige Kerbe schlägt. Die Szene hat nunmal einen gewissen, aber doch begrenzten musikalischen Spielraum. Und in dessen Grenzen leistet THORMESIS auch anno 2017 wieder gute Arbeit!



Anspieltipps: Die Klagen der Einöde, Im Herbst trugen sie mich fort