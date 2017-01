Rasante Huldigung an den Gehörnten.

Eine ziemlich spezielle Zusammenkunft führte anno 2015 zur Gründung von THRON, einer Black-Metal-Vereinigung aus dem hiesigen Scharzwald, die den Einfluss melodischer Bands wie EDGE OF SANITY und NECROPHOBIC noch einmal neu aufgearbeitet hat und mit dem selbst betitelten Debüt die Bereitschaft signalisiert, im Underground eine bedeutsamere Rolle zu spielen. Die acht Tracks erinnern dabei nicht selten an DISSECTION und UNANIMATED und etablieren sich schnell als eine flotte Mischung skandinavisch geprägter Extremkünste, die auf Dauer vielleicht ein bisschen einspurig erscheint, individuell aber durchaus Klasse hat.

Mit 'Purified In Fire' startet die Band gleich einmal richtig durch und macht die Inspiration sehr lebendig. Die Gitarren sind pfeilschnell und dennoch melodiös, die Raserei setzt sich in der Rhythmusarbeit fort, und auch gesanglich sind die oben angeführten Acts die Referenzen, an denen sich THRON orientiert. Doch die bereits vorab veröffentlichte Nummer ist nur eines von vielen Highlights auf "Thron", zu denen auch das eher groovige 'Orphaned By The Undertaker' und der starke Rausschmeißer 'Blackest Hell' zu zählen sind.

Problematisch wird es lediglich bei der langfristigen Spannungsaufnahme, denn die acht Nummern haben einen spürbaren Verschleißwert, der vor allem daher rührt, dass Variation nicht die größte Bedeutung für THRON hat. Doch man muss die Kompositionen für sich betrachten und einfach wertschätzen, dass die Band genau dort weitermacht, wo DER WEG EINER FREIHEIT und Konsorten zuletzt aufgehört haben. "Thron" ist eine durchweg gute Scheibe mit vielen überzeugenden Nummern. Ob sie in der Folge jedoch zum Dauerbrenner wird, wird sich allerdings noch zeigen. Die Gründe hierfür wurden weiter oben beschrieben!

Anspieltipps: Purified In Fire, Orphaned By The Undertaker