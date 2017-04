Zweite Auflage eines ordentlichen Metalcore-Brechers

Eigentlich sind die Jungs aus dem schwedischen Lund bereits vor zwei Jahren mit dem Material von "Fall Of Gaia" vorstellig geworden. Weil inzwischen aber nicht sonderlich viel im Bandcamp geschehen ist, man jedoch gerne die damalige Aufmerksamkeit aufrecht erhalten möchte, erfährt die Platte nun einen erneuten Release. Merkwürdige Geschäftspraktik.

Andererseits erhält THROUGH THE NOISE somit eine weitere Chance, den phasenweise recht starken Metalcore unters Volk zu bringen, den die Band in den acht vorhandenen Tracks anbieten kann. Die Platte beginnt zwar recht verhalten und orientiert sich in Songs wie 'Lost In The Wastelands' und 'Instigator' zu stark an den Genre-üblichen Standards, macht dann aber eine sehr positive Entwicklung, die über viele melodische Fragmente und einige sphärische Inhalte doch noch eine kurzzeitige Euphorie auslöst. Mit Kompositionen wie 'The Accursed' oder 'The Oceans Breath' empfiehlt man sich ganz klar für größere Aufgaben, ohne dabei zu stark dem Konsensbereich zu entfliehen.

Letzteres ist dann auch der einzige Stolperstein, über den "Fall Of Gaia" stürzen könnte. Eigenständigkeit ist bei THROUGH THE NOISE nicht die effektivste Trumpfkarte und sicherlich ein Aspekt, an dem die Skandinavier für die Zukunft Verbesserung geloben müssen. Da das Songwriting aber vor allem in der zweiten Albumhälfte mehr als anständig ist, einige Hooks ins Mark treffen und die Performance auch keine Schwächen offenbart, sollten einschlägige Liebhaber das Teil mal testen, wenn nicht schon im ersten Anlauf geschehen. Aus dem Durchschnitt ragt das 2015 erstveröffentlichte Werk nämlich deutlich heraus.

Anspieltipps: The Accursed, The Descended