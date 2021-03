All The Right Noises

Dieser Donner lässt die Sonne strahlen.

In Sachen Hard Rock liegen die Briten von THUNDER bei mir seit vielen Jahren in der Gunst weit vorne. Für mich entdeckt habe ich Danny Bowes, Luke Morley und Co. erst mit dem 2003er-Album "Shooting At The Sun", das mich schnell zum Fan machte. So konnte ich restrospektiv die zeitlose Klasse von Alben wie "Backstreet Symphony" oder "Laughing On Judgement Day" erkunden und mich ebenso davon überzeugen, dass THUNDER auch in der Gegenwart immer noch Qualität abliefert, was ausdrücklich auch für die letzten Werke "Wonder Days" und "Rip It Up" gilt.

Nun liegt also das mittlerweile zwölfte Studioalbum vor, welches auf den schönen Titel "All The Right Noises" hört. Und auch hier wird der Fan ganz sicher nicht enttäuscht. Es ist schon fast ein wenig skurill, dass THUNDER für Sonnenschein steht. So war es einst beim "Bang Your Head!!!", wo die Band die anstürmenden schwarzen Wolken wegrockte, so ist es heute, wenn der Opener 'Last One Out Turn Off The Lights' ertönt. Der Groove fährt in die Glieder, Bowes' Gesang hat nichts an Markanz eingebüßt, die weiblichen Backingvocals sind smart integriert, das macht einfach Laune.

Doch bei allem Spaß, den die Musik macht, gibt es auch ernste Themen, die behandelt werden. So beim nachdenklichen 'The Smoking Gun', das ungewöhnlich politisch ist, dabei aber clevere Metaphern einsetzt. Der Text ist schlicht exzellent und ist letztendlich der Faktor, der die Nummer besonders macht. Doch schon die folgenden 'Going To Sin City' und 'Don't Forget To Live Before You Die' sind wieder feine Rocker, die die Sonne scheinen lassen.

Nach dieser exzellenten ersten Hälfte verflacht "All The Right Noises" ein kleines bisschen, wobei das schon Meckern auf ziemlich hohem Niveau ist. 'I'll Be The One' ist eine wunderschöne Ballade, 'Young Man' kann man schon als Mitt-Vierziger wunderbar nachvollziehen und das abschließende 'She's A Millionairess' bringt noch mal die Füße zum Zucken.

In der mittlerweile doch recht langen Diskographie würde ich "All The Right Noises" im oberen Mittelfeld einordnen. Und das bedeutet, dass Fans - ich erwähnte es oben bereits - ganz sicher zugreifen müssen.