Ein sanfter Donner im Advent.

Ich muss Euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun haben auch unsere hochgeschätzten Rocker von THUNDER eine CD zu und über Weihnachten aufgenommen. Aber wie man es von dieser großartigen Band nicht anders gewohnt ist, hat sie auch hier Qualität abgeliefert.



Insgesamt präsentiert sich die Gruppe auf ihrer neuen Single "Christmas Day" von ihrer ruhigen Seite. Die A-Seite, um ein Wort aus dem letzten Jahrhundert zu gebrauchten, ist eine hübsche akustische Ballade mit guter Melodie, stimmungsvollem Gitarrenspiel und der wunderbaren Stimme von Danny Bowes. Daneben gibt es softe, überwiegend akustische Interpretationen von bereits veröffentlichten Stücken der Band. Natürlich wollen wir THUNDER rocken hören, aber alle Nummern sind sehr hörenswert, dürften ihren vollen Reiz aber nur Fans von THUNDER offenbaren, die beim Anhören der neuen sanfteren Interpretationen mit ihrem "inneren Ohr" gleichzeitig die Originale hören und die große Spannung feststellen.

Da ist zunächst eine Neuaufnahme von 'Love Walked In' vom Debütalbum "Backstreet Symphony" mit Klavier und akustischen Gitarren, wobei Luke Morley beweist, dass ein Solo auf der stromlosen Klampfe keineswegs trantütig klingen muss. Es folgen akustische Liveaufnahmen zu 'Low Life in High Places' vom Zweitling "Laughing On Judgement Day" und 'Heartbreak Hurricane' vom aktuellen Studioalbum "Rip It Up". Hierbei wird deutlich, dass die Klasse der Musik dieser Gruppe nicht allein auf starken Arrangements beruht, sondern die Melodien auch bei kleinem Arsenal wirken.



Fans bekommen mit dieser Single von THUNDER ein kleines, feines Leckerli in den Stiefel gelegt. Und wenn 'Christmas Day' bewirkt, dass in der Vorweihnachtszeit kommender Jahre SLADEs 'Merry Xmas Everybody' oder WHAMs 'Last Christmas' etwas seltener und dafür THUNDER etwas häufiger gespielt wird, soll's mir recht sein.