THUNDER live: immer eine feine Sache!

Es mag klischeehaft klingen, aber diese Herrschaften aus London erleben in der Tat momentan einen abermaligen Frühling! Seit der offiziellen Wiederinbetriebnahme des Unternehmens 2014 (die Band galt zuvor - trotz umjubelter Gigs wie etwa in Wacken - offiziell als aufgelöst!) läuft es nämlich in der Tat grandios. So wurde das 2015er Album "Wonder Days" von Fans und Presse gleichermaßen positiv aufgenommen, und das im letzten Jahr nachgeschobene "Rip It Up" mitunter sogar regelrecht euphorisch.

Von daher erscheint es auch nur logisch, daß THUNDER auch bei den unzähligen Live-Shows entsprechend bejubelt wurde - und zwar völlig unabhängig davon, wo und in welcher Art und Weise die Herrschaften ihre Tracks darbieten durften. Da es scheinbar beim Gig in der walisischen Hauptstadt Cardiff während der zum letzten Album gehörigen Tournee die erwartungsgemäß überschwänglichsten Reaktionen des Publikums gab (man wählte erneut die "Cardiff Motorpoint Arena", da man dort bereits 2013 zusammen mit WHITESNAKE und JOURNEY den Laden zum Explodieren bringen konnte), wurde alles vorbereitet, um ein weiteres Live-Dokument aufzunehmen.

Dieses erscheint unter dem programmatischen Titel "Stage", kommt wahlweise als Doppel-CD inklusive Blu-ray, 3fach-Vinyl, DVD, nur Blu-ray sowie als "Limited Edition Box Set" in die Läden und macht einmal mehr klar, dass die in Ehren ergrauten Briten schlicht und ergreifend auf die Bühne gehören! Angeführt von einem in Top-Form agierenden Danny Bowes und Luke Morley, seinem kongenialen Partner an der Sechssaitigen, kredenzte der Fünfer dem von Anfang an offenbar in bester Party-Laune befindlichen Publikum insgesamt 16 erlesene Exemplare des an Knallern ohnehin reichen Schaffens von THUNDER.

Bekannte Hits von früher (von 'Dirty Love' über 'Love Walked In' bis hin zu 'River Of Pain' und 'Higher Ground') wechselten sich mit Songs neueren Datums ('Wonder Days') ab, und selbstredend bekam das Auditorium auch Brandaktuelles ('She Loves The Cocaine', 'Rip It Up') um die Ohren geballert. Stimmung und Sound konnten gut eingefangenen werden und auch die Abmischung klingt vorzüglich. Muss eine echt geile Show gewesen sein!

Die audiovisuellen Formate enthalten darüber hinaus wie üblich reichlich Bonus-Material. Neben unterhaltsamen Interviews, die auf sämtlichen Formaten zu finden sind, glänzt das "Limited Box Set" weiters mit dem Akustik-Set-Mitschnitt "29 Minutes Later", der bislang nur als "Record Store Day"-Veröffentlichung aufgelegt wurde sowie einem weiteren Konzert-Mitschnitt mit de Titel "Live At The 100 Club". Doch bei allem Respekt vor dem (überaus gelungenen!) Bonus-Teil, ist es dennoch allein die Setlist des Auftritts aus Cardiff sowie die Umsetzung des Materials durch eine spielfreudige und bestens gelaunte Band, die "Stage" zum Pflichtprogramm macht.

Da die Band im nächsten Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern darf, ist davon auszugehen, dass THUNDER 2019 einen abermaligen "Frühling" erleben und diesen wohl auch entsprechend zelebrieren wird!