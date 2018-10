Melodisch und aggressiv - dieser Konsens sorgt für starkes Material!

Eigentlich ist THUNDERWAR lediglich das Nebenprojekt einiger Underground-Musiker aus der polnischen Death-Metal-Szene. Glaubt man aber den Qualitäten der ersten EP, kann man schwer davon ausgehen, dass die Band demnächst ihre übrigen Betätigungsfelder auf Eis legt, um sich voll und ganz ihrem neuen Baby zu widmen.

Dabei ist erst einmal gar nicht klar, was "Wolfpack" überhaupt sein soll. Die Platte beginnt mit melodischen, Metalcore-ähnlichen Arrangements, behebergt eine Menge melodischen Thrash Metal, schwenkt dann über zur Death-Metal-Konkurrenz, in der sich die Beteiligten ohnehin am heimischsten fühlen, hat aber auch noch Einflüsse aus dem Pagan- und Viking-Metal-Segment in die Songs gepackt, ganz besonders im epischen 'Circle Of Runes', bei dem das Hauptaugenmerk auf den fetten Chören liegt.

THUNDERWAR hat noch keine klare Linie, doch das ist am Ende auch nicht wirklich entscheidend. Denn "Wolfpack" ist lediglich eine erste Orientierung, die den größten gemeinsamen Nenner - nämlich melodisch unterlegte Aggressionen - in den Fokus stellt, sich diesemaber aus vielen unterschiedlichen Richtungen nähert. Dass die Band zum Schluss sogar noch ein sehr eigenwilliges DARKTHRONE-Cover beisteuert, spricht für den guten Geschmack, den die Polen mitbringen. Doch auch ohne fremde Lorbeeren ist das Songwriting dieser ersten EP erstklassig, das Material genauso bemerkenswert und die Performance ohnehin richtig stark. Bei Lifeforce hat man mal wieder ein echtes Schätzchen ausgegraben - nicht zum ersten Mal in der ruhmreichen Geschichte des Labels.

Wer melodischen Death Metal genauso mag wie grundsätzlich aggressiven Melo-Stoff, macht mit dieser vorzüglichen EP wirklich überhaupt nichts verkehrt!

Anspieltipps: Wolfpack, Circle Of Runes