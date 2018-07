Through Smoke, Comes Fire

Eine bereits vorab gefeierte Heavy-Rock-Hoffnung schlägt zu!

Ihr Auftritt auf dem Bloodstock Open Air im vergangenen Jahr hat nicht nur das Interesse einiger Insider geweckt, sondern die Briten THUUM sofort zu einem der am höchsten gehandelten Acts des britischen Heavy-Rock-Undergrounds gemacht. Ein Jahr später hat die Band endlich neuen Stoff parat und ist fest entschlossen, den Schwung des besagten Gigs und die daraus resultierende Aufmerksamkeit zu nutzen, um sich auch international zu positionieren. Dass "Through Smoke, Comes Fire" letztendlich nur eine EP geworden ist, könnte diesem Ansinnen natürlich im Wege stehen - doch tut es das wirklich?

Nun eine gewisse Skepsis ist schon geboten, unter anderem weil die britische Sludge-Walze relativ viel Zeit darauf verwendet, ihr Intro zu inszenieren und damit weitere wertvolle Sekunden verstreichen lässt, bevor die eigentliche Show losgeht. Nummern wie das ruppigere 'Worthless' oder das melodische 'Hafgufa' sorgen jedoch schnell für angemessene Entschädigung und untermauern die Ambitionen, mit denen THUUM auch dieses Mal wwieder ins Rennen gegangen ist. Die Gitarren böllern ordentlich, es hagelt brachiale Klangwände, doch Herren von der Insel halten trotzdem alles in einer sehr angenehmen Balance und setzen nicht nur auf die Karte Brutalität. So kommt es, dass auch der abschließende Titelsong schnell zu einem fetten Epos reift, das kleine monumentale Einheiten wunderbar mit packenden Breitband-Sounds mischt und letztlich sogar kurze Ausflüge in den Post-Rock-Sektor unternimmt - wundervoll!

Die Vorschusslorbeeren waren demnach gerechtfertigt: THUUM macht auf "Through Smoke, Comes Fire" einen richtig guten Job und gehört sicherlich zu den meistversprechenden Heavy-Rock-Combos, die zuletzt ihre Grüße aus Europa versendet haben!

Anspieltipp: Through Smoke, Comees Fire