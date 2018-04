Der größte Teil des Katalogs auf einer einzigen Platte neu aufgelegt

"Indignant Force Of Great Malevolence" ist zweifellos ein Release, der nur die Underground-Maniacs mit krass ausgeprägtem Sammeltick ansprechen sollte. Die neue LP aus dem Hause THY SEPULCHRAL MOON umfasst nämlich kein wirklich neues Material, sondern beinhaltet einige ausgewählte Highlights der bisher veröffentlichten Scheiben, zwei Coversongs und dazu drei Demo-Fassungen, die man in dieser Form wohl mittlerweile nicht mehr abgreifen können wird.

Insofern hat die Platte sicherlich einen gewissen Exklusivwert, ist als Einführung in die Welt dieses kanadisch-südkoreanischen(!) Gespanns gar nicht mal so verkehrt und ersetzt die ersten beiden EPs sogar vollständig, da sich alle Tracks von "Incantations Inciting Demise" und "Contemptuous Retaliation Storm" auch hier wiederfinden. Lediglich der Split-Release mit REEK OF THE UNZEN GAS FORMS bleibt außen vor, gehört aber ebenfalls zur Reihe der besonderen Scheibletten aus dem Fundus dieser ungewöhnlichen Combo, die mit ihren ungestümen Attacken sowohl Freunde des finsteren Old-School-Deaths als auch Gönner puristischer, derber und ursprünglicher Black-Metal-Sounds ansprechen sollte.



THY SEPULCHRAL MOON ist purer Underground-Stoff - verroht, dreckig, aggressiv und ultragemein. Wer mit diesen Attributen etwas anfangen kann und sich nicht an der etwas eigenwilligeren Performance von Frontmann LM stört, bekommt mit "Indignant Force Of Great Malevolence" hochwertigen Krach von der Basis um die Lauscher gehauen. Toll wäre jetzt, wenn das Ganze auch noch im CD-Format rundgehen könnte...