I'm Not Afraid Of The Dark

Feiner US-Punk aus dem Saarland

Bisher sagte mir der Name TIDES! nicht wirklich etwas, obwohl ich ein großer Fan von Punk und Hardcore bin und entsprechend auch den hiesigen Underground eigentlich im Auge behalte. Vielleicht liegt es daran, dass die Saarländer bisher mit "Celebrating A Mess" aus dem Jahr 2017 erst ein Album veröffentlicht haben, das trotz ordentlichen Kritiken nur wenig Aufmerksamkeit bekam. Drei Jahre später steht nun mit "I'm Not Afraid Of The Dark" eine 12''-EP in den Startlöchern, auf der die Jungs sechs frische Kompositionen präsentieren.

Beim Blick auf das Cover, das ein schickes Comic-Motiv ziert, denkt der einschlägige Punk-Anhänger wahrscheinlich an die amerikanischen Pop-Punker THE OFFSPRING. Und auch musikalisch ist dieser Vergleich nicht ganz so weit hergeholt, denn auch TIDES! bietet über weite Strecken melodischen Punkrock mit Hardcore-Schlagseite, den ich allerdings eher im Fahrwasser von Acts wie BAD RELIGION, HOT WATER MUSIC oder H20 verorten würde. Schon der Opener 'My Summer Of The Year' sorgt dabei für einen Lacher, wenn zur Eröffnung die Zeilen "Come on Elmar, keep on rollin' baby - you know what time it is" erklingen. Nach diesem kleinen Zitat des LIMP BIZKIT-Überhits 'Rollin' startet der Silberling aber mit einer mitreißenden Punk-Nummer, die von einem schicken Refrain gekrönt wird. '9000 Miles' ist im Anschluss nur ein ordentlicher Track, bei dem Fronter Thomas Backes ein paar gesangliche Schwierigkeiten offenbart. Mit der Hymne 'Street Light Army' und ihrem stampfenden Beat ist dieser Ausrutscher aber schnell vergessen und die Saarländer zaubern einen grandiosen Track aus dem Ärmel, der sich auch auf den Alben der eigenen Idole sehr gut gemacht hätte. Überstrahlt wird der Song nur noch vom überragenden 'Clay Men Army', das mit einem guten Schuss Melancholie und RISE AGAINST-Einschlag das Glanzlicht der Kurzrille markiert.

Da auch die übrigen Songs qualitativ kaum abfallen und sich der Vierer in Sachen Songwriiting im Vergleich zum Debütalbum deutlich gereift präsentiert, gibt es für alle Fans von melodischem Punk und Hardcore (insbesondere der Sound der frühen 2000er scheint hier immer wieder durch) auch eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für "I'm Not Afraid Of The Dark" und den Hinweis, die Truppe auch bei einer ihrer Shows zu besuchen, denn das Material der EP dürfte in der Live-Version ebenso viel Spaß bereiten wir auf Platte.