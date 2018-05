Der nächste brachiale Brocken

Natürlich ist FARMER BOYS-Gitarrist Alex Scholpp ein vielbeschäftigter Mann, der nicht zuletzt wegen seines Engagements in der Soloband von Tarja Turunen nicht mehr allzu viel Zeit für sein wzweites Standbein TIEFLADER aufbringen kann. Doch der Rhythmus, in dem die Band neues Material herausbringt, ist fast schon indiskutabel, zumal es alle Jubeljahre dann auch nur eine weitere EP gibt, mit der die Herren markieren wollen, dass sie nach wie vor Teil der Szene sind.



Warum der ganze Ärger? Nun, wenn TIEFLADER mal richtig anpackt, dann stapeln die Süddeutschen auch nicht tief. Auch auf ihrem neuesten Release gibt es wieder brachiale Gitarrenwände, aggressive Shouts, eine Menge NDH-Stakkatos und schließlich auch unbequeme Texte - oder kurzum: genau das, was man von Anfang an an dieser Band schätzt. Mit 'Dunkelblau' gibt es sogar einen halbwegs melodischen Track, den Scholpp sicherlich auch bei den FARMER BOYS hätte unterbringen können. Und in 'F.D.I.K.' lässt die Truppe am Ende sogar den Punk raus und bietet beste Argumente, das neue Material schnell auch auf die Bühne zu bringen. Also bitte, liebe Herren, jetzt gebt mal Gas und stoppt diesen Teilzeitirrsinn! TIEFLADER hat mehr verdient als die Eingruppierung zum Gelegenheitsjob - und die Fans genauso. "Apokalypse Jetzt" ist nicht nur der nächste fette Brecher, sondern das vielleicht wichtigste Argument, die Zukunft etwas intensiver anzugehen.



Anspieltipps: F.D.I.K., Apokalypse jetzt