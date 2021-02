The Whispering Of The World (CD/DVD)

The Whispering Of The World (CD/DVD)

Worauf es ankommt.

Seit 2015 ist der englische Multiinstrumentalist und Sänger Pete Jones mit seinem Soloprojekt TIGER MOTH TALES aktiv. Im Jahr darauf wurde er zudem Mitglied in der altgedienten Prog-Band CAMEL. Auf dem neuesten Album von TIGER MOTH TALES, dem CD/DVD-Paket "The Whispering Of The World", hat er einen musikalischen Richtungswechsel vom üppig arrangierten Progressive Rock zu einer modernen Kammermusik vollzogen, bei der er nur mit einem Konzertflügel und seiner Stimme agiert und von einem Streicherquintett aus zwei Geigen, einer Bratsche und zwei Celli begleitet wird.

Diese reduzierte Musik mag manchem Prog-Fan vielleicht etwas mager vorkommen, aber man kann Pete Jones diese Rückbesinnung auf das Wesentliche der Musik, nämlich die Melodie, nicht hoch genug anrechnen. In den letzten Jahren konnte man immer wieder vor allem jüngere Bands hören, die Alben mit guten Arrangements und starker Produktion aufnahmen, aber es mangelte an der Substanz. Pete Jones beweist mit "The Whispering Of The World" sich und seinen Hörern, dass die Musik von TIGER MOTH TALES auch in einfacher Aufführung bestehen kann. Auch wenn mich Texte normalerweise nicht sehr interessieren, sind sie hier ein wichtiger Teil der Musik. Jones erzählt persönliche Geschichten, die er durch die besondere Betonung, die er als Sänger einzelnen Worten oder Zeilen gibt, intensiver ausdrückt. Und genau wie in musikalischer Hinsicht geht es auch in den Texten um eine Besinnung auf Wichtiges, die unschätzbare Bedeutung von Familie und Freundschaft, Dankbarkeit für Eindrücke aus der Natur und der Musik. Ob man 'Taking The Dawn' nimmt, dessen gefällige Melodie hie und da durch schräge Töne aufgestört wird, oder das düstere, beinahe gespenstische Titelstück, das heitere Instrumental 'A Town By The Sea' oder das ergreifende 'Lost To The Years', hier reiht sich eine Perle an die nächste. Herausstechend in diesem überwiegend stillen und innerlichen Album ist die expressive Artikulation von Angst und Erleichterung in 'Waving, Drowning'.

Die DVD zeigt TIGER MOTH TALES live im Studio unter dem Titel "The Quiet Room Session". Nun sogar ohne Streicher werden verschiedene Stücke aus dem Repertoire vom Debütalbum "Cocoon" bis zur aktuellen CD dargeboten. Dieses Programm ist hinsichtlich Musik, Stimmung und Texten natürlich vielseitiger als das einem strikten Konzept folgende Studioalbum. Dennoch werden auch hier die Stücke durch die Interpretation nur mit Stimme und Tasten bis auf die Substanz entkernt. Dazu gibt es ein kurzes, aber aussagekräftiges Interview in Monologform über die Entstehung des Albums sowie Videos zu 'Blackbird' und dem Lied 'The Whispering Of The World', ersteres äußerst unspektakulär, letzteres mit passender optischer Umsetzung der Musik.

"The Whispering Of The World" ist sicher nicht die Musik, die wir jeden Tag hören, aber sie führt zurück zum Kern dessen, was wir jeden Tag hören. Oder ganz subjektiv formuliert: Ich liebe die Musik von IRON MAIDEN, BLIND GUARDIAN und DREAM THEATER, aber manchmal tut es gut, AMERICA zu hören.