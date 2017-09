Princess Of The Dark

Kein Kitsch, kein echter Bombast, keine Arien - und am Ende keine Begeisterung

Höchstwahrscheinlich würde kaum jemand von TIGERSCLAW Notiz nehmen, wäre die Frontdame der Band vor zwei Jahren nicht bei einer russischen Castingshow ins Finale gekommen. Die Sopranistin gibt dem in Deutschland ansässigen Act ein Format mit klarem Wiedererkennungswert und sorgt damit schon einmal für eine entssprechende musikalische und qualitative Grundsicherung.

Lässt man die (leider auch nicht in Gänze überzeugende) Performance der Frontdame jedoch mal außer Acht, wird man auf dem Debütalbum der jungen Kapelle kaum etwas finden, was wirklich beeindrucken kann. Das Songwriting fußt auf allseits beliebten Schemata aus dem Melodic-Metal-Sektor und legt keinen gesonderten Weg auf ein Mindestmaß an Eigenständigkeit. Ist TIGERSCLAW gerade mal nicht symphonisch unterwegs, glaubt man, die Truppe würde irgendwelche Reste aus den frühen Archiven von STRATOVARIUS verwenden. Will TIGERSCLAW indes etwas opulenter strahlen und ein paar künstliche Orchestrierungen einflechten, fehlt es den Songs am nötigen Volumen, an sich aber auch an spannenden Ideen, die zumindest für einen kurzen Augenblick mal ein wenig von der Norm abweichen.

Solche Freuden will einem die Band aber schließlich nicht bereiten. Viel lieber soll die sichere Nummer den Erfolg garantieren, ähnlich wie bei so vielen Acts aus dem symphonischen Sektor zuvor. Aber ob die wenig originellen Sounds von "Princess Of The Dark" tatsächlich ein Erfolgsmodell sein werden, kann man vom jetzigen Standpunkt betrachtet noch stark anzweifeln. Die Band hat nämlich keine besonderen Eigenschaften, die der Konkurrenz abgehen würde. Nicht einmal die hochgelobte Sängerin kann herausragen - und das ist wahrsscheinlich das eigentlich Fatale.

Anspieltipps: Princess Of The Dark, She Rides The Lightning