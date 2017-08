Weniger ist manchmal doch mehr

TIGHT – das sind Martin Brendler und Stephan Schwenke, die gemeinsam bereits ein Jahr zuvor das dritte Bandalbum "Journey Into The Past" an die Fans des dreckig angehauchten Heavy Rocks brachten. Im vergangenen Jahr gesellten sich zudem Ben Schliebs – schöne Grüße an dieser Stelle - die Düsseldorferin Marion Hofbauer, sowie Drummer Max Woltas zu dem Duo aus dem Dormagener/Rommerskirchener Raum und veröffentlichten als gut eingespieltes Quintett mit "Let's Break Out" ihr nunmehr viertes Album.



Zu hören gibt es gutbürgerliche Kost mit bodenständigem Charme, einigen schmucken Riffs und dieser positiven "nach uns die Sinnflut"-Attitüde. Und mit 'Stoney Road', dem Titeltrack, 'Man In The Cage' und 'Lost In My Memories' haben die Jungs auch Stücke auf der Habenseite, bei denen sich ein kleiner Lauschangriff durchaus lohnt. Die Jungs – und die Dame am Bass natürlich auch – beherrschen ihr Handwerk und schaffen es, guten, ehrlichen Rock zu musizieren.



Doch – und da liegt leider der Knackpunkt – verliert "Let's Break Out" bei zunehmender Spielzeit etwas an Fahrt. Bei insgesamt 16 Stücken wird der Hörer doch auf eine harte Probe gestellt. Hier hätte TIGHT wohl getreu dem Motto "Weniger ist manchmal mehr" nicht sämtliche Songideen verwurschteln dürfen. Zwar bekommt der Fan bei locker flockigen 7€ hier sehr viel "Value for money", doch die Spielfreude liegt aufgrund dessen klar auf der ersten Albumhälfte.



Nichtsdestotrotz ist "Let's Break Out" ein ordentliches Rockalbum mit der einen oder anderen amtlichen Nummer geworden. Bei dem Weglassen des einen oder anderen Lückenfüllers, speziell ab der zweiten Albumhälfte, wäre hier wohlmöglich noch mehr drin gewesen. Trotzdem oder gerade deswegen darf man gespannt sein, wie die geplante fünfte TIGHT-Platte ausfällt.