Meant To Be

Meant To Be

Es geht aufwärts!

In schöner Regelmäßigkeit beliefert uns TIGHT mit ordentlichem Hardrock. Die Rheinländer selbst mussten vor einiger Zeit eine Veränderung am Mikrofon hinnehmen, doch mit Claudia Puhl wurde eine mehr als geeignete Dame mit einem kräftigen Stimmchen gefunden. Und so ist die neue Riff-Wundertüte "Meant To Be" das erste TIGHT-Album mit weiblichem Gesang.

An der musikalischen Ausrichtung hat sich nicht viel verändert: Noch immer steht das Riff im Vordergrund, mal etwas forscher, präsenter ('Part Time Lover', 'Crazy Lazy Live'), mal etwas AC/DC-liker ('Journey', 'A Shot, Big Bang') und mal lässt es auch den kräftigen Vocals Claudias den verdienten Vortritt ('Magic River'). Also grob im Heavy Rock mit teils melodischen Akzenten herumschwimmend, steht auch das aktuelle "Meant To Be" in bester Tradition von den Vorgängeralben wie "Let's Break Out" oder "Nation Of Rock".

Diesmal jedoch – und hier bin ich sehr froh, dass TIGHT hierauf eingegangen ist – ist es nicht die überfordernde Anzahl von 13 oder sogar 16 Songs, die speziell auf "Let's Break Out" einfach zu viel des Guten waren. Auf "Meant To Be" machen "nur" elf Songs eine schmuck vor sich hinrockende, gute und dank der Fokussierung auf die wirklich starken Songs auch eine entsprechend kurzweilige Figur.

Die Songs auf "Meant To Be" – und hier vor allem das galoppierende 'We Are Tight' und der 'Headbangers Ball'-Groover – bilden ein gutes Rockalbum, das speziell in diesen Sommermonaten für so manch coole Autobahnfahrt sorgen wird. Den nostalgischen 1980er-Touch gibt es gratis obendrauf. Als Female-Fronted-Rockband jedenfalls macht TIGHT eine richtig gute Figur und weiß sich von anderen Bands auch gekonnt abzuheben.