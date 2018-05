Der Westen rockt!

Es rockt ganz schön im Rheinland. Mit TIGHT bringt die nächste Hardrock-Kapelle ein ordentliches Scheibchen auf den Markt und kann mit vielen Momenten auf "Nation Of Rock" durchaus punkten. TIGHT auf diesem Album – das sind Ben Schliebs und Stephan Schwenke an der Klampfenfraktion, Helmut Robertz hinter der Schiebude, Marion Hofbauer am Bass sowie Martin Brendler an der Gesangsfront. So viel Zeit muss sein, da sich in den letzten Wochen die TIGHT'sche Besetzung auch leicht geändert hat, das Album jedoch noch im alten Line-Up eingehämmert wurde.

Was hat uns "Nation Of Rock" also zu bieten? Es gibt knackigen Hardrock der älteren Schule, der jedoch weder altbacken noch langweilig klingt, im Gegenteil. Viele Riffs auf dem neusten TIGHT-Album setzen sich gut in den Ohrmuscheln fest und man merkt in allen 13 Tracks, dass hier Menschen mit Spaß und Freude an der Musik am Werk sind. Ein eingespielter Haufen, der Bock hat zu rocken und mit dem Titeltrack-Opener, dem forschen 'Stage Bastard' und 'Day And Night' auch mehr als ansehnliches Material am Start hat.

Jedoch – und hier wären wir bei den Mankos auf "Nation Of Rock" – hat das Album zwei, drei Tracks zu viel. Dadurch geht ein nicht unerheblicher Teil der Locker- und Kurzweiligkeit auf längerer Strecke flöten. Das war auch schon ein Kritikpunkt auf dem Vorgänger "Let's Break Out", obwohl man es da mit 16 Tracks an der Zahl doch noch mehr übertrieben hat. So ist "Nation Of Rock" doch ein Hauch hörerfreundlicher geworden. Dass sich dieser Punkt auch auf die Zielstrebigkeit des gesamten Albums auswirkt, liegt auch auf der Hand.

Und trotzdem eignet sich "Nation Of Rock" bei bestem und strahlendem Sonnenschein wunderbar für lange Autobahnfahrten mit den besten Freunden. Alte JUDAS PRIEST- und ACCEPT-Einflüsse lassen jedenfalls grüßen! Auch wenn viele Sequenzen durchaus vorhersehbar sind, rockt die neuste TIGHT-Platte in wunderbar Oldschool-Manier vor sich hin. Das erkannten auch beispielsweise die Jungs von BONFIRE, die TIGHT zur Vorgruppe für u.a. ihre Show in Dormagen ernannten. Party on, Wayne!