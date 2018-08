Words From The Wilderness

Words From The Wilderness

Ein Ausnahmekünstler, wie er im Buche steht!

Die musikalische Evolution des Marius Tilly macht auch auf dem vierten Album des einstigen Blues-Rock-Fanatikers verdammt große (Fort)Schritte. Nur noch selten schaut der Sänger, Gitarrist und Songwriter in seine persönliche Vergangenheit zurück, sondern sucht auch auf "Words From The Wilderness" nach völlig neuen Ausdrucksformen, ähnlich wie zuletzt noch auf "Nebula Rising", das ein völlig neues Kapitel in Tilly's Laufbahn aufschlagen sollte. Ähnlich experimentell, aber dennoch mit der nötigen Bodenhaftung mischt der Mastermind auf seiner neuen Scheibe traditionelle Hardrock-Schemata mit dezent verproggten Grooves, vereinzelten Funk-Sequenzen, einigen wavigen Post-Punk-Ingredienzien und verqueren Indie-Pop-Arrangements, als sei diese Kombination ein Akt der kompositorischen Selbstverständlichkeit, egal wie außergewöhnlich das Resultat am Ende auch klingt.

Doch Tilly kann sein Talent auch in den ungewöhnlichen Phasen von "Words From The Wilderness" ausspielen, kreiert sogar einige leicht nachvollziehbare Hymnen, startet umgekehrt auch mal unverhofft und plötzlich den Retro-Jam und fasst im Großen und Ganzen knapp 40 Jahre Musikgeschichte auf eine Art und Weise zusammen, wie man sie noch nie zuvor gehört hat - und dabei muss sich der Mann nicht einmal groß verbiegen. Die Songs bleiben nämlich trotz ihrer Kontraste im Fluss, die Extravaganz verkommt nicht zur hochnäsigen Arroganz, und weil auch die unglaublich vielseitigen Vocals perfekt aufeinander abgestimmt sind und Tilly auch hier Großes leistet, bleibt dieser kreative Tausendsassa erstaunlich kompakt und verliert niemals den Kontakt zur Basis.

Mit "Nebula Rising" war Marius Tilly bereits an einem Punkt angelangt, den 90 Prozent der modernen Singer/Songwriter niemals erreichen werden. "Words From The Wilderness" ist jedoch noch vielseitiger, noch eigensinniger und zuletzt auch noch stärker als sein Vorgänger und wohl die Indie-Blaupause des Kalenderjahres 2018 . Spätestens jetzt geht an diesem Ausnahmekünstleer kein Weg mehr vorbei!

Anspieltipps: The Ladder, Sold Out, Travelling Boy