How Fleeting, How Fragile

Djent-Popcorn.

Ich dachte bislang immer, mein Musikgeschmack stünde mit Modernem und Fortschrittlichem im Einklang, doch ich stelle immer mehr fest, dass mich wohl das Alter einholt. Der moderne Progressive Metal mit Djent-Einschlägen auf der einen und Pop-Einflüssen auf der anderen Seite scheint bei Kritikern und jüngeren Geschmacks-Hörern gut anzukommen. TESSERACT, SKYHARBOR oder LEPROUS haben - sicherlich auch zu Recht - viele Anhänger. Und jetzt hat auch Deutschland mit TIME, THE VALUATOR eine solche Band mit sehr viel Potential. Doch leider ficht es mich auch hier nicht an.



Zu mäkeln gibt es hier "objektiv" nichts. Die Musik ist perfekt geleckt, toll gespielt, einwandfrei gesungen und kann sicher sicherlich bei geeigneten Ohren Emotionen locken. Aber ich komme in diesen Sound, diesen Ansatz, dieses musikalische Konzept einfach nicht rein. Diese Scheibe hätten Peter oder Jakob bekommen sollen. Diese beiden könnten sich eventuell sehr gut mit dem nahtlos arrangierten Wechselspiel zwischen vertrackten Groove-Riffs und himmelstrebenden, ätherischen Hooklines arrangieren.



Ich jedoch verliere sogar beim aufmerksamen Hören spätestens nach drei Minuten den Fokus und es fällt mir schwer, die Songs auseinander zu halten. Die Musik verdampft irgendwie. Oder sublimiert. Ich empfinde "How Fleeting, How Fragile" nicht als eingängig, obwohl die Musik oftmals poppig anmutet, sie ist nicht beeindruckend , obwohl der technische Standard hoch ist, sie stellt keinen Bezug her zu Dingen, die mir musikalisch gefallen, sie ist ohne Spur von Pathos und Nostalgie und damit irgendwie genauso erinnerungswürdig wie eine Tüte Popcorn. Zwischendurch ganz nett aber nix für die Dauer.