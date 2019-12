Hier kommt man nur schwer durch.

"Don't Remember Me For This" - dieser Albumtitel ist ja fast schon ein wenig provozierend, nach einer Reaktion heischend. Nein, liebe Mannen von TIMELOST, ich glaube nicht, dass ich mich allzu lange an dieses Album erinnern werde. Ihr macht dabei gar nicht mal etwas schlecht, einige eurer Songs haben ein paar coole Harmoniebögen und einige gute Ansätze im Songwriting, aber insgesamt seid ihr mit eurem schwer zu durchdringenden, leider ziemlich dumpfen Sound und vor allem den verhallten, eher eintönig wirkenden Shoegaze-Vocals nichts so ganz mein Fall.



Eure Musik - ein Mix aus dichtgepacktem Rock, post-punkigen Elementen und Shoe/Blackgaze der Marke ALCEST - rauscht zu einfach am meinen Ohren vorbei, es fällt mir schwer, mich darin an etwas festzuhalten. Dabei glaube ich euch jederzeit, dass ihr hier etwas Emotionales und Tiefgründiges an den Mann bringen wollt und manchmal seid ihr auch ganz nah dran, mich anzufixen ('Lysergic Days' oder das Ende von 'The River Broke Us'), doch schnell verliert sich in meinem Kopf dann doch wieder alles in einer Wand aus Tönen. Gebt der Musik ein wenig mehr Struktur und Transparenz und ihr zieht mich auf eure Seite.