Schön angepisst, schön melodisch, schön In Your Face!

In gerade einmal 13 Minuten einen Standpunkt klarzumachen, ist gerade dann nicht leicht, wenn man als Band noch relativ unbeleckt ins Rennen geht. Die Jungs von TIRADES sind noch nicht allzu lange im Geschäft, haben aber eine klare Vision hinsichtlich ihres Sounds, der eben mehr sein soll als typisches 08/15-Hardcore-Geschreddere. Die Norweger dürfen sich der experimentierfreudigeren New School zurechnen und unternehmen in den sechs Stücken von "Here Comes The Rain" auch ausreichend, um diesen leicht experimentellen Charakter zu wahren. Denn er ist am Ende auch das Zünglein an der Waage!



Nach dem kurzen Intro geht es in 'Actions Of Fear' dann auch direkt mal sehr straight zur Sache. Die Band nimmt Tempo auf, der Groove sitzt sofort, und die wirklich angepissten Shouts setzen dem Ganzen die erste Krone auf. Eine vergleichbare Schematik soll aber nicht die Basis für die weiteren vier Stücke sein. Ob es nun das punkige 'No Drugs', das zielstrebige Titelstück oder das CIRCUIT-Cover 'Your Element' ist: Die Songs haben eigentlich nur ihren kompromisslosen Charakter gemeinsam, sind musikalisch aber doch weit genug voneinander entfernt, dass man "Here Comes The Rain" selbst in der kurzen Spielzeit eine Menge Abwechslung nachsagen kann. Mit einem Draufgänger wie 'Blind Obedience, Scared To Death' sollte das letzte Wort für diesen Release gesprochen sein. Und es lautet: Bärenstark!



Anspieltipps: No Drugs, Actions Of Fear