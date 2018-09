Es könnte so leicht sein...

Das teutonische Thrash-Triumvirat dürfte bereits zur Bandgründung von TIRAN Pate für alles Folgende gewesen sein. Dummerweise sind die Russen schon knapp anderthalb Dekaden aktiv, haben allerdings trotz einer Fülle von Singles, Demos und offiziellen Releases nicht sonderlich viel reißen können - verständlich, wenn man lediglich das Material des aktuellen Albums als Maßstab nimmt.

Die kürzlich zum Quartett gewachsene Truppe marschiert mit ähnlich viel Wut im Bauch voran wie dereinst KREATOR und DESTRUCTION und kann in Songs wie 'Entropy' und 'Apocalyptic Tales' auch demonstrieren, dass man grundsätzlich dazu in der Lage ist, eine derbe Old-School-Kante im Highspeed-Format an den Mann zu bringen. Leider bleibt es bis zum Schluss jedoch bei diesen beiden Ausnahmen, weil TIRAN in den übrigen Songs einfach zu viele Breaks einbaut und die Nummern unnötig verkompliziert. Es ist zwar schön zu hören, dass die beiden Gitarristen ein paar technisch versierte Soli inszenieren können, jedoch werden diese so ruckelig in die Arrangements eingebunden, dass ihr Alibi-Zweck nicht bestritten werden kann. Aber auch sonst entscheiden sich die Russen für einige weniger schlüssige Tempoverschiebungen und setzen die handwerkliche Komponente so weit in den Vordergrund, dass das Feeling für straightes Old-School-Geknüppel abhanden kommt. Selbst ein punkiger Ausreißer wie 'Amnesia', der eigentlich in zwei Minuten alles sagt, was zu sagen ist, kommt nicht unbeschadet über die Ziellinie - und das ist leider bezeichnet für eine Platte, der man die Unschlüssigkeit seiner Urheber jederzeit anhört.

Dabei könnte es für TIRAN so einfach sein, würde die Band die primitive Energie besser verwalten und fokussierter einsetzen. Doch auch nach 13 Jahren ist dies offenbar nicht die Stärke dieser russsischen Combo.

Anspieltipp: Apocalyptic Tales