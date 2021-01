Antesteneswerte österreichische Traditionalisten

Seit gut fünf Jahren treibt diese Formation ihr Unwesen im (vorwiegend ost-)österreichischen Underground und konnte sich durch energiegeladene Auftritte auch bereits einen ganz guten Namen in der hiesigen Szene machen. Unabhängig davon, ob es in eher kleinem Rahmen zusammen mit Kollegen wie ROADWOLF zur Sache ging, oder die Jungs die Ehre hatten das Publikum für RAVEN in Laune zu bringen, für gute Stimmung wurde von TITAN KILLER gesorgt.



Das vorliegende erste Langeisen macht deutlich warum. Die Burschen, von denen einige unter anderem auch bei den Thrashern MORTAL STRIKE sowie bei den Traditonalisten HELLREX tätig sind, verstehen nämlich einiges von ihrem Handwerk. Und nicht nur das, sie haben sich auch schon das erste Know-How für effektives Songwriting angeeignet. Dass sich TITAN KILLER dabei mitunter noch recht offensichtlich an diversen Vorbildern orientiert hat ('Lethal Strike' etwa kommt mit Randy Rhoads-Gedächtnis-Riffs aus den Boxen), ist nicht nur legitim für eine junge Band, es stört auch nicht wirklich.



Zum einen, weil die Band durch den zwar etwas gewöhnungsbedürftigen, aber durchweg passenden Gesang von Max Fuchs über ein relativ hohes Maß an Eigenständigkeit verfügt. Und zum anderen, weil es dem Quintett anzumerken ist, dass Spielfreude und Hingabe im Vordergrund stehen. Nachzuhören unter anderem im schwer in der NWOBHM verwurzelten 'Infuse', in dem an das Frühwerk von OZZY erinnernden 'Rockin' Until Collapse' (in dem Max jedoch ähnlich knödelig singt wie der junge Michael Poulsen) sowie in der namensgebenden Bandhymne.



Da sich bislang noch kein Label oder Vertrieb für das in ein farblich gelungenes Artwork gehüllte Gerät finden hat lassen, wird "Titan Killer" für einen Zehner (oder mehr) wahlweise in digitaler Version oder als CD auf der Bandcamp-Seite der Band feilgeboten. Check 'Em Out!