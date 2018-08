Überzeugendes Solodebüt

Nach seinem Engagement in der MICHAEL SCHENKER GROUP konnte Jari Tiura nirgends mehr richtig Fuß fassen. Mit STARGAZERY und CENTURY LOST hat er zwar zwei neue Betätigungsfelder erschlossen, sich mit beiden Bands aber international noch nicht durchsetzen können. Kurz vor seinem 50. Geburtstag will der finnische Sänger es daher erstmals auch solo versuchen und mit seinem neunteiligen Debüt an frühere Erfolge anknüpfen. Und ganz ehrlich: Die Chancen hierfür stehen ziemlich gut.



Das Rad neu zu erfinden, ist derweil natürlich nicht Tiuras Ansporn, aber das war auch nicht anders zu erwarten. Stattdessen produziert er auf "King Of Lions" typisch skandinavischen Melodic Rock mit relativ polierten Sounds, aber eben auch mit teils großartigen Hooklines und zwei wunderbaren Balladen, mit denen er sich auch ohne Pathos die livehaftigen Feuerzeuge sichern sollte. Am besten gefällt Tiura solo jedoch in den Momenten, in denen die Songs etwas opulenter arrangiert sind und er sich ein wenig vom AOR löst. Das spürbar von MAGNUM beeinflusste 'Dreamchaser', das eingängige 'London' und das abschließende 'Blue Sky Lightning' sind jedenfalls Songs, die Kollege Schenker heute erst einmal schreiben muss. Und mit dem gefühlvollen 'Lion Of Judah' und dem RAINBOW-affinen 'Silent Moon' stehen weitere Kompositionen Schlange, womöglich für eine künftige Auskopplung berücksichtigt zu werden.



Alles in allem bringt "King Of Lions" wirklich alles mit, was ein überzeugendes Melodic-Rock-Album braucht. Nur am recht einfallslosen Cover-Artwork scheiden sich die Geister; musikalisch indes ist dieses Album von vorne bis hinten top!



Anspieltipps: Silent Moon, Dreamchaser, Friends And Foes