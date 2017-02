Mehr über To The Rats And Wolves

Ach ja...

Die Kids schreien, die Teenies hüpfen, die Mädels singen - alles in bester Ordnung also bei TO THE RATS AND WOLVES? Nun ja, je nachdem welchen Maßstab man bei der jungen Truppe ansetzt, könnte man durchaus davon ausgehen. Im Vorprogramm von ASKING ALEXANDRIA konnte die Band zuletzt eine gute Figur abgeben, und als Support für FIVE FINGER DEATH PUNCH würde eine Promo-Tour zur zweiten Scheibe ebenfalls durchaus Sinn machen. Warum? Tja, weil "Dethroned" eine Ode an die poppigen Klänge im modernen Metal ist, weil die Melodien beliebig austauschbar sind, und weil Qualität auf der neuen Veröffentlichung anscheinend mit Massenware gleichgesetzt werden soll. Aber sorry, so einfach geht's dann doch nicht!

TO THE RATS AND WOLVES scheint sich schon zu einem frühen Karrierezeitpunkt damit abgefunden zu haben, in kreativer Hinicht nichts mehr leisten zu können. Viel lieber arbeiten die Musiker nach einem bekannten Rezept und kreuzen ein paar Pseudo-Core-Grooves mit (Keyboard-schwangeren) abgegriffenen Harmonien. Singalongs in der Mitte sollen es richten, die Refrains werden auf einprägsam getrimmt, und wenn hier und dort doch mal ein Heavy-Part wartet, ist es für die Band nicht problematisch, diesen mit noch süßlicheren Melodien wieder aufzuweichen.

Der Reiz des Ganzen ist schließlich minimal und macht "Dethroned" zu einem Einstiegsalbum in die Welt der härteren Klänge - aber eben zu einem solchen, das man sich einmal reinpfeift und dann weiß, dass die metallische Welt weitaus mehr zu bieten hat als die ausgelutschte Verbindung aus Pop und Core. Selbst BULLET FOR MY VALENTINE hat sich in seiner schwächsten Phase keinen solchen Softie-Ausrutscher geleistet. TO THE RATS AND WOLVES gönnt ihn sich indes schon mit dem zweiten Album. Schade...

Anspieltipp: The Abyss