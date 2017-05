Neuauflage des Noise-Klassikers!

Dass TODAY IS THE DAY zu den einflussreichsten Noise/Hardcore-Acts der 90er zählt, ist absolut unbestritten. Doch gerade mit Blick auf die jüngeren Veröffentlichungen der Sickos um Rampensau Steve Austin sei die Frage nach dem Warum gestattet - auch weil der letzte Release aus dem Jahr 2011 datiert und die Zukunft der Band nicht abschließend geklärt ist.



In ihrer wildesten Phase hatten die Typen aus Nashville allerdings ein gewichtiges Wörtchen mitzureden, wenn es darum ging, einen verstörenden Crossover aus Hardcore-Riffs, Noise-Fragmenten und entartetem Punk zu spielen. Ihre ersten drei Platten, seinerzeit über das Kultlabel Amphetamine Reptile erschienen, gelten bis heute als Standards, aber auch ihr Relapse-Einstand "Temple Of The Morning Star" wird wegen der bis dahin unkonventionellsten Herangehensweise als Geheimtipp gehandelt. Genau dieser Silberling feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum und erfährt in diesem Zusammenhang eine ziemlich wertige Neuauflage, die neben einigen Bonustracks auch eine DVD mit einem Gig aus dem Whiskey A Go Go enthält, der kurz nach den Aufnahmen mitgeschnitten wurde. Erstaunlicherweise ist es auch eines der letzten Konzerte in der damaligen Besetzung geblieben, da sich TODAY IS THE DAY im Anschluss einmal mehr neu definierte und das Line-up nahezu komplett auswechselte. Alleine vor diesem Hintergrund ist das Extramaterial natürlich schon mal eine begrüßenswerte Rarität.



Doch das Hauptschmankerl ist natürlich das eigentliche Album, das mit seinen verstörenden Eruptionen, seinen völlig zerrissenen Arrangements und seiner überaus wütenden Grundstimmung nach wie vor zu denjenigen Platten gezählt werden muss, die man abseits des Katalogs von THE DILLINGER ESCAPE PLAN und MR. BUNGLE besitzen sollte - zumindest wenn schräge Störsignale immerzu willkommen sind. Denn Letztgenannte sind auf "Temple Of The Morning Star" Programm, selbst in der eigenwilligen Interpretation von 'Sabbath Bloody Sabbath', die als Demo-Track zu den Bonusnummeern dieser Neuauflage gehört. TODAY IS THE DAY ist und war immer schon eine ganz eigene Nummer. Und auf wenigen Alben wurde dies so stark betont wie auf diesem Geburtstagsgeschenk, das die Herrschaften hoffentlich mal wieder neu inspiriert und abschließend ins Studio führt. Bis dahin: Viel Spaß mit einem prall gefüllten Re-Release!