Knapp 50-mintüiger Standalone-Track ohne jede Aussagekraft

Dass bei TODESSTOSS schon lange nicht mehr die Gesetzte konveentionellen Songwritings gelten, hat das hiesige Black-Metal-Projekt in den vergangenen zehn Jahren oft genug unter Beweis gestellt. Vor allem im laufenden Jahrzehnt ist die Combo unglaublich umtriebig und hat das Licht des Tages wahrscheinlich öfter aus dem Studiofenster erblickt als in der realen Welt - sechs Veröffentlichungen seit 2010 sind jedenfalls ein klares Statement!



Und dennoch hat die Band mittlerweile mit deutlichen Qualitötsschwankungen zu kämpfen, die sich zuletzt schon auf "Hirngemeer" zeigten. Waren es damals noch drei monumentale Stücke, hat man sich nun entschieden, einen einzigen, aufgeblähten Komplex zu kreieren, der zwar mit vielen divergierenden Stimmungen arbeitet und als gigantisches Epos zumindest prinzipiell funktionieren könnte, in der letztendlichen Ausarbeitung jedoch viel zu viele Längen aufweist und irgendwann gar nicht mehr weiß, wo man die zahlreichen Collagen noch unterbringen kann, ohne den Fluss des Songs zu stören.



"Ebne Graun" benötigt schon eine ganze Weile, bis sich die Nummer überhaupt lebendig anfühlt. Das Intro verschlingt viel (zu viel) Zeit, die flehenden Gesangseinlagen gestalten sich mit wachsender Spieldauer zunehmend nerviger, und das Einerlei im Bereich der Gitarren ist irgendwann nur noch nervtötend und verfehlt seine hypnotischen Ziele komplett. Am Ende ist das neue Album lediglich eine Ansammlung von Soundscapes, die hier und dort mal mit einigen Einflüssen aus dem Ambient Black Metal unterfüttert werden. Ein echter Song bzw. ein konzeptionell strukturiertes Werk klingt anders und ist auch ab einem bestimmten Punkt greifbar - bei "Ebne Graun" jedoch ist dies nicht der Fall, was einmal mehr bestätigt, dass Qualität und Quantität keine Zwillinge sind.