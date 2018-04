Happy Birthday - 25 Jahre und immer noch nicht müde!

25 Jahre sind diese Jungs nun schon am Start, und dennoch gehören sie zum gut gepflegten Underground-Kult der Hardcore-Szene, weil sie eben nicht dem großen Hardcore-Ballungsraum New York City entsprungen sind. TOE TO TOE hat stattdessen die australische Szene geprägt, sich ab und an auch mal in Europa blicken lassen, sich in all den Jahren aber auch gelegentlich etwas rarer gemacht, so dass ein neuer Release auch immer gleich einem Freudenfrest für die gesamte Streetcore-Gemeinde gleichkommt.

Und wer den Stoff von "Rise Up" bereits kennt, wird wissen, dass die Freude über ein neues TOE TO TOE-Album nie größer gewesen ist als diesmal. Die Band präsentiert sich noch dreckiger und lehnt sich noch intensiver an die Punk-Rock-Wurzeln der ersten Tage an, zelebriert den puren Sound der Straße und streut gerne auch noch eine dicke Prise Rock & Roll ein, um den coolen Grooves noch mehr Leben einzuhauchen. Die Folge: zwölf hitverdächtige Kompositonen mit räudigem Gebell, fetten Gangshouts, verdammt coolen Gitarren und so mancher Hookline, die erst einmal gar keine ist, sich im Nachgang aber zu einer richtig starken Melodie mausert. Was will man noch mehr?

Nun, eigentlich nichts, außer vielleicht eine Europatour, bei der man das neue Material auch livehaftig erleben kann. TOE TO TOE benötigt auch zum silbernen Jubiläum nicht viele Worte, weil das schnoddrige Material von "Rise Up" in jeder einzelnen Sequenz für sich spricht. Ein Hoch auf diese coole Truppe und meine Glückwünsche zu einem solch starken Geburtstagsalbum!

Anspieltipps: Blacklisted, Turn Your Head Around, First Sin, D.T.O.M.