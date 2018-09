Leider nicht der erwartete Hammer geworden.

Die Briten von TOLEDO STEEL sind sympathische Jungs. Dass sie nach zwei EPs und einem sehr gelungenen Auftritt beim "Trveheim"-Festival endlich ihr erstes Album "No Quarter" auf den Markt bringen ist an sich fein - leider erfüllt es meine Erwartungen aber nicht so ganz.



Geboten wird traditioneller Metal, wie ihn in England gerade einige junge Bands für sich entdecken. Dabei wird die Klasse von DARK FOREST, SEVEN SISTERS, MIDNIGHT FORCE oder WYTCH HAZEL leider nie erreicht. Trotzdem machen die Jungs einiges richtig. Der erdige Sound passt gut zum Achtziger-lastigen Material, der Gesang ist aggressiv und eigenständig, und das Songwriting schreit ganz laut nach 1982.



Warum ich trotzdem nicht restlos überzeugt bin? Ganz einfach: Die meisten Songs bleiben nicht dauerhaft hängen. Wenn ich direkt nach dem Durchlauf nichts mehr im Ohr habe, ist das einfach ein Tick zu wenig. Beim Anhören finde ich das alles ganz gut, aber es haut mich nie aus den Latschen.



Genre-Afficionados können bedenkenlos reinhören. Aber den ganz großen Wurf solltet ihr hier nicht erwarten, es reicht noch knapp zu sieben Punkten - das können oben erwähnte Bands doch etwas besser, teilweise sogar deutlich besser.



Anspieltipps: Cemetary Lake, Sight Of The Sniper.