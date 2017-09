Nervensägen mit System

TOMBOUCTOU ist ein relativ frisch formiertes Noise-Rock-Format aus dem französischen Lyon, das mit "Ceiling Coast" seine erste, quantitativ doch recht üppige EP auf den Markt schleudert. In immerhin knapp 40 Minuten bedient die Band ihr gar nicht so leicht zu definierendes Publikum mit wilden Grooves, schrillen Crossover-Takten, hektischen Arrangements und dem extrem gewöhnungsbedürftigen Gesang von Frontdame Corcrelle - und sorgt währenddessen für einen absolut polarisierenden Effekt, der am Ende auch mit der Stimme der Sängerin steht und fällt.

Denn klar ist: Kann man mit dem hysterischen Geschrei und der vollkommen durchgeknallten Performance nichts anfangen, wird man auch TOMBOUCTOU schnellstens ablehnen. Die Darbietung ist eine Herausforderung, die dank der immens unkonventionellen Strukturierung der sechs Songs einen noch höheren Schwierigkeitsgrad erlangt. Cindy Lauper auf Speed würde wahrscheinlich nicht so krasse Töne anschlagen wie diese Französin. Noch Fragen?

Findet man sich allerdings damit ab, dass die Band diese Stimme als Waffe einsetzt und gewinnt ihr am Ende sogar noch etwas ab, sollte es auch gelingen, die instrumentale Darbietung aufzusaugen. Gerade hier nämlich hat "Ceiling Coast" klare Stärken, auch wenn die Spannungsbögen sehr wechselhaft sind und die Platte ein einziges Auf und Ab ist. Aber immerhin versprüht sie eine Menge Leben, gibt sich gewagt und ist auch nicht so konfus, dass man darin verloren geht. "Ceiling Coast" ist Chaos mit System - ebenso wie diese ziemlich eigensinnige Band, die man anfangs vielleicht noch ablehnen wird, weil Corcrelle einfach zu krass performt, die man später aber sicherlich schätzen wird, weil sie auf dem Weg gegen den Strich doch noch einige Akzente setzt. Ein Blick auf die Bandcamp-Page kann hier samt Hörtest vielleicht mehr Aufschluss geben. Noise-Anhänger mit Vorliebe fürs Experimentelle sollten sich aber nicht lange bitten lassen.

Anspieltipps: Nail, Wingbeat