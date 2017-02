Der Krach und die Finsternis!

Musikalische Selbstzerstörung, das ist der Job, für den sich TOME OF THE UNREPLENISHED auf ihrem neuen Silberling bewerben. Das Quartett aus Zypern ist sowohl im Black Metal als auch in der Drone-Sparte tief verwurzelt und versucht, einen möglichst intensiven atmosphärischen Release voranzuschieben, bei dem Zugänglichkeit nahezu vollkommen ignoriert wird. "Cosmoprism: The Theurgy - Act I" ist gerade in den Anfangssequenzen eine einzige Lärmstudie, bei der sich die Band offenbar beweisen will, dass sie das klassische Songwriting komplett auseinandernehmen kann. Und das ist ihr dann auch weitestgehend gelungen.



Nummern wie 'Exileosis' und ganz besonders 'Dead Body Of God' stehen exemplarisch für den Akt der Zerstörung, den TOME OF THE UNREPLENISHED mit den eigenen Ideen betreibt. Eine Noise-Kultur entwickelt sich noch relativ schnell, und auch die Drone-Bestandteile sind zu filtern - aber sonst? Sonst bleibt nichts als fragmentierter Lärm, der zwar sphärisch einen gewissen Reiz hat, musikalisch dann aber kaum mehr nachzuvollziehen ist.



Wesentlich stärker und auch minimal konventioneller lassen es die Zyprioten dann in 'Black Hole Resident' und 'Hypostasis' zugehen. Das Material wirkt hier organischer, die durch und durch finstere Stimmung erhält auch Futter in Form von depressiv gesteuerten Black-Metal-Gitarren, und im Hinblick auf den Gesang lassen sich hier auch endlich Schemata erkennen, die man eingangs noch schmerzlich vermisst hat.



Insofern ist es absolut richtig, das neue Album in zwei Hälften zu teilen, von denen der hintere Abschnitt den klar besseren und insgesamt auch überzeugenderen Eindruck hinterlässt. Dennoch bleibt die Scheibe lediglich für Spartenfans interessant, die aber gerade wegen des feinen Finishs noch auf ihre Kosten kommen.



Anspieltipps: Hypostasis, Black Hole Resident