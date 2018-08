Shadow In The Well

Starke Single, leider jedoch in schmaler Auflage!

Tommy Stewart wird der eine oder andere noch durch seine Beiträge bei HALLOW'S EVE kennen; inzwischen hat sich der Herr von seiner Vergangenheit im Speed und Thrash Metal ein wenig distanziert und sich bei seinem neuen Projekt gänzlich dem SABBATH-schwangeren Doom Rock gewidmet, den er bei TOMMY STEWART'S DYERWULF nun bereits seit fünf Jahren fabriziert.



Mit "Shadow In The Well" hat er gemeinsam mit seinem Sidekick Eric Vogt eine weitere Single produziert, die sich die treue Jüngerschaft nicht entgehen lassen sollte, da alleine der durch und durch einprägsame Titelsong schon die Stöberei in den einschlägigen Online-Foren wert ist. Dies wird nämlich nötig sein, da die Erstauflage mit 250 Vinyl-Einheiten inzwischen vergriffen sein dürfte und man es wohl auch bei diesem einmaligen Release belassen möchte.



Und dennoch: Der Aufruf gilt, denn obwohl der zweite Track bislang auch noch nicht zu meinen Ohren durchgedrungen ist (weil er im Promo-Package nicht enthalten war), macht mich 'Shadow In The Well' zum Fan dieses noch recht frischen Projekts - und macht zudem definitiv Lust auf mehr rockigen Doom von DYERWULF!