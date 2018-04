Viele Köche verderben nicht immer den Brei!

Aus Ralf "The German Metalgod" Scheepers (PRIMAL FEAR), Tony Johannesson (THUNDERBOLT) und Scott Oliva (REVERENCE) besteht die illustre Schar der Sangesbarden, welche die werte Hörerschaft auf vorliegendem Konzeptalbum namens "A Voice Unheard" auf den Alptraum einer möglichen Apokalypse vorbereitet. Um der Thematik zusätzlich Ausdruck zu verleihen, wurden mit Danny Webb (u.a. Alien 3) und Jamieson Price (diverse Videogames u.a. World Of Warcraft) zwei äußerst namhafte Erzähler als Sprecher verpflichtet, die der Story durch ihre wohlplatzierten und keineswegs übertriebenen Sprecheinlagen zu mehr Tiefe und Bedeutung verhelfen. TOMORROW'S OUTLOOK ist das Steckenpferd der beiden Norweger Trond Nicolaisen und Andreas Stenseth, die bereits im Jahr 2012 mit "34613" eine sehr interessante Veröffentlichung am Start hatten, wobei dort ebenfalls schon prominente Gastsänger zu hören waren. Michael Kiske, Graham Bonnet und Norman Kiersnowski (SKI) sorgten damals schon für beste Unterhaltung. Kein geringerer als Roy Z (BRUCE DICKINSON, HALFORD, JUDAS PRIEST) zeigt sich zudem für den finalen Mix des aktuellen Albums verantwortlich, was berechtigterweise auf die hohe Qualität des vorliegenden Rundlings hindeutet.



Die zwölf Songs auf "A Voice Unheard" sind zum Glück nicht ganz so düster ausgefallen, wie die apokalyptische Thematik dies eventuell hätte vermuten lassen. Stilistisch wird hier vielmehr in jeder Note der Geist der glorreichen Achtzigerjahre heraufbeschworen, wie ihn damals IRON MAIDEN und JUDAS PRIEST so formidabel zu zelebrieren wussten. Auf tolle Gesangslinien und starke Gitarrenmelodien wurde, wie bei den großen Vorbildern ähnlich, vermehrtes Augenmerk gelegt. Vor allem die Gesangsdarbietung des Herrn Scheepers ist auf vorliegender Veröffentlichung nicht anders als mit weltklasse zu beurteilen und macht seinen beiden Kollegen ihre Aufgabe damit nicht unbedingt einfacher, wobei man fairerweise aber auch den anderen beiden Sängern eine durchweg solide Darbietung attestieren darf. In Form von 'Darkside Of Aquarius' (BRUCE DICKINSON) und 'Slave To The Evil Force' (ARIA) gibt es zusätzlich noch zwei absolut wertige Cover-Songs, die sich nahtlos dem restlichen Albumniveau anpassen.



TOMORROW'S OUTLOOK ist mit "A Voice Unheard" zweifelsohne ein sehr starkes Konzeptalbum geglückt, welches trotz zeitgemäßer Produktion von Roy Z vor allem die Traditionalisten unter unserer werten Leserschaft ansprechen dürfte. Als Anspieltipps eignen sich insbesondere der geniale Titelsong 'A Voice Unheard', 'Fly Away' und die BRUCE DICKINSON-Hommage 'Darkside Of Aquarius'. Das Konzept, abermals mit verschiedenen Sängern zu agieren, ging zum wiederholten Male voll auf, wobei Ralf Scheepers dabei als klarer Punktsieger aus dem Ring steigt. "A Voice Unheard" ist ein wirklich tolles Album, das beim Anhören mächtig Spaß bereitet und garantiert noch einige Runden in meinem heimischen Player drehen wird. Bleibt zu hoffen, dass die Nordmänner uns nicht wieder sechs lange Jahre auf ein neues Lebenszeichen warten lassen und die von ihnen besungene Apokalypse sich doch noch in ferner Zukunft befindet.