Viele Widerhaken, noch mehr Pop!

Als TONIGHT ALIVE vor einer Dekade zum ersten Mal richtig auf sich aufmerksam machen konnte, galt die Truppe noch als unbeschwertes Pop-Punk-Outfit, das sich vor allem dadurch von der Konkurrenz abheben konnte, dass der Bubblegum-Faktor bei weitem nicht so stark ausgeprägt war wie bei eben jener. Letzteres ist auch heute noch der Fall, jedoch haben sich die musikalischen Prioritäten der Australier deutlich verschoben. "Underworld" bringt die vier Musiker um die stimmgewaltige Frontdame Jenna McDougall endültig im Mainstream unter, liefert neben einigen schwungvollen Alternative-Rockern auch reichlich balladesken Stoff und setzt letztendlich dort an, wo EVANESCENCE in der jüngeren Evolution aufgehört hat - nämlich zwischen schlichten Pop-Arrangements und einigen fast schon alibimäßigen Grooves.

Was man der Band allerdings nicht vorwerfen darf, ist ein fehlendes Gespür für anständige Hooks. Die Truppe von Down Under streut einige richtig gute Melodien, bringt sich in den Refrains nachhhaltig in Erinnerung und hat schlussendlich auch einige potenzielle Singles in der Hinterhand, mit denen man auch den Frontalangriff auf die Mainstream-Radiostationen starten könnte. Ob diese Entwicklung begrüßenswert ist, muss am Ende jeder für sich entscheiden. Die genannten Qualitäten kann man TONIGHT ALIVE aber auch diesmal nicht absprechen. Dass allerdings ausgerechnet das Duett mit Corey Taylor in 'My Underworld' der schwächste und sanfteste Beitrag geworden ist, gibt Anlass zum Nachdenken - denn die Grenzen zwischen reiner Popmusik und modernen Rocksounds verschwimmen auf "Underworld" immer wieder. Und das nicht immer zugunsten des Materials...