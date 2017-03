Genderneutrale Mucke für Moderne mit schönen Haaren.

Ah, Lexington, Kentucky. Da kommen doch meine Lieblinge von DREAM THE ELECTRIC SLEEP her, die mittlerweile unter Insidern eine Vorzeige-Funktion für innovativen, modernen Progressive Rock innehaben. TOO CLOSE TO TOUCH kommt auch dort her, hat aber schon jetzt viel mehr YouTube-Klicks als Matt Page und seine Mannschaft jemals zu erträumen wagen. Aber sagt das etwas über Qualität?

Nun, TOO CLOSE TO TOUCH muss gut sein, sonst würden da nicht so viele Rockfans darauf steil gehen. Die Musik hat auch in der Tat durch die Bank Hit-Potential und klingt hip, jung und modern. So wie die Frisuren der feschen Männer, bei deren Anblick eine weibliche Person, die nicht näher benannt werden will, einen Würgekrampf bekommt. Aber so sehen sie halt aus, diese stylishen, jungen Männer von Heute. Männer? Dieselbe Person schaut mich großen Augen an, als ich ihr mehrmals versichere, was da singt, wäre keine Frau. Aber so singen sie eben, diese modernen Alternativen, gender-neutral, nicht aneckend und sich trotzdem wild und frei und individuell fühlend.

Eigentlich gibt es keinen besonderen Grund, ausgerechnet bei dieser Band scharfzüngige Worte zu wählen, das ganze Album kann man von vorn bis hinten gut hören. Wem THRICE zu eckig war, findet hier garantiert nicht mehr viel zum Reiben, aber fast alles zum jugendlich frech kuscheln. Dass ich lange gebraucht habe, um zu raffen, dass die Band nicht "Haven't Been Myself" heißt, sondern das Album, nun, das ist an Ende der CD auch egal, aber irgendwie dann doch bezeichnend. Dass der Song mit der unverschämtesten Eingängigkeit inklusive käsigem Oh-Oh-Oh ausgerechnet 'What I Wish I Could Forget' heißt, ist grotesk. Genauso grotesk wie mein leicht verächtliches Gefallen an TOO CLOSE TO TOUCH, das nun gar in einer zähneknirschenden Anerkennung für die Band gipfelt. Ich mag sie, ich mag sie nicht, ich mag sie, ich mag sie nicht. Ich höre jetzt DREAM THE ELECTRIC SLEEP.