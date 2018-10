Mehr über Too Slim And The Taildraggers

Gelungene Vorstellung, die nicht nur Genre-Spezialisten überzeugen wird!

Ein Glück für Tim Langford, der sich seit Jahren TOO SLIM nennt und seine Band THE TAILDRAGGERS, dass man ihn schon seit längerer Zeit auf dem Schirm hat. Ansonsten bestünde nämlich durchaus die Gefahr, dass potentielle Interessenten den aktuellen Dreher der Formation übersehen könnten, da ihnen eine Band mit Namen HIGH DESERT HEAT unbekannt ist.

Irgendwie spricht es aber für TOO SLIM und seine Mannen, sich selbst als Musiker und als Band nicht in den Vordergrund zu drängen. Schließlich stehen auch auf "High Desert Heat" die Songs an sich im Fokus, während der Namensgeber an Gitarre und Gesang sowie seine Kollegen Jeff 'Sharkey' Fowlkes um Schlagzeug und Zach Kasik Bass für eine unaufgeregte, aber dennoch sehr druckvolle Umsetzung der Tracks sorgen.

Zu dieser an sich eher unprätentiösen Gangart und der ebensolchen Vortragsweise passt lediglich der Opener nicht. Denn eine dermaßen straffe, fast schon derbe rockende Umsetzung von 'Time Has Come Today', einer uralten Soul-Nummer von THE CHAMBER BROTHERS durfte man nun wirklich nicht erwarten. Schon gar nicht zu Beginn, auch wenn die Heftigkeit und der Härtegrad der weiteren Nummern diesbezüglich durchaus mithalten können und sich diese Cover-Version auf jeden Fall gut ins Gesamtbild einfügt.

Dieses wird von der Sechssaitigen des Chefs ebenso geprägt wie von seiner kräftigen Stimme, die ideal zu den schwer im Southern Rock verankerten Tracks passt. Ab und an geht es zwar durchaus auch nachdenklicher und bluesiger zur Sache, doch auch den Blues offeriert TOO SLIM auf eher dreckig-rockige Art. Nicht zuletzt deshalb entpuppt sich auch das mit Unterstützung von Sheldon 'Bent Reed' Ziro an der Harmonica eingespielte 'Trouble' als eines der Highlights des Albums.

Mit einem solchen endet die Scheibe auch und zwar in Form des Titelsongs. Der wird zwar instrumental vorgetragen, stellt jedoch eindrucksvoll unter Beweis, wie perfekt dieses Trio harmoniert. Fazit: Ein fraglos feines Album, das keineswegs ausschließlich Genre-Spezialisten zu empfehlen ist!