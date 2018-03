Ausbaufähiger Einstand

Beeinflusst von Größen wie VAN HALEN, KISS oder DEF LEPPARD taten sich in Peabody, Massachusetts vier Jungs vor knapp anderthalb Jahren unter dem Namen TOP-DOWN als Band zusammen, um ihrer gemeinsamen Lieblingsmusik zu frönen. Nach ersten Live-Shows (die Burschen dürften davor bereits allesamt erste Erfahrung in diversen anderen Bands während ihrer Zeit am College gesammelt haben) buchten sie sich in einem Studio ein und präsentieren nun stolz den ersten Tonträger.



An Selbstbewusstsein scheint es TOP-DOWN wahrlich nicht zu mangeln, denn die fünf Tracks klingen allesamt nicht unbedingt nach einem Erstversuch. Die mangelnde Erfahrung bemerkt man zwar sehr wohl, wirklich schwerwiegende Mängel sind in Bezug auf das Songwriting aber nicht zu erkennen.



Die Nummern wissen nämlich allesamt amtlich zu rocken und kommen mit reichlich Spielfreude und Hingabe intoniert aus den Boxen. Auch mit Hooks und prägnanten Melodien weiß TOP-DOWN bereits zu gefallen, auffällig ist zudem speziell in den Bridges und Refrains eine amtliche Sleaze-Rock-Schlagseite.



Noch nicht ganz so weit ist dagegen Sänger Stephen Damon-Tilley, der eine etwas zu gequälte Vorstellung liefert. Vielleicht wäre es zielführender gewesen, er hätte nicht ganz so überambitioniert ins Mikro geröhrt, wobei seine Vorstellung speziell in den mit etwas reduziertem Tempo vorgetragenen 'She's Goin' Down' und 'The Vigilante' zum Teil fast schon schräg wirkt. Am Umstand, dass sich aber auch diese beiden Tracks auf Anhieb im Gedächtnis einprägen und zudem alle Tracks von lässigen Soli ausgestattet werden konnten, ändert das aber nichts.

Für den nächsten Versucht gibt es zwar speziell für Stephen noch einiges zu tun, anchecken sollte man als Freund von gediegenen, klassischen US-Hard Rock- Klängen TOP-DOWN aber dennoch.