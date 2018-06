Seattle-Grunge aus Göteborg

Diese drei Schweden dürften offenbar in den 90er Jahren musikalisch sozialisiert worden sein und auch ihre Liebe zur Rockmusik entdeckt haben. Die Affinität zu 90s-Sounds ist nämlich gehörig ausgeprägt, denn auf "Chasing Light" klingt THE TORCH in etwa so, als man eine "Best Of" jener Epoche zusammengestellt hätte.

So kommt der Opener 'Black Wings' als ALICE IN CHAINS-Gedächtnisnummer aus den Boxen, melancholische Layne-Stayley-Schlagseite in der Stimme von Martin Söderqvist inklusive. Allzu weit entfernt von besagtem Vorbild ist das Trio aus Göreborg auch im nachfolgenden 'Ten Thousand Stones' nicht, wobei es hier eher die Gitarre von Martin ist, die besagte Reminiszenz hervorruft, schließlich wird in lässig-rotziger Jerry-Cantrell-Manier vorgetragen.

Im weiteren Verlauf der Spielzeit kommen dem Hörer darüber hinaus auch noch PEARL JAM ('Dust'), SOUNDGARDEN, CORROSION OF CONFORMITY und DOWN in den Sinn (vor allem 'Killed By Gravity' klingt als ob man Göteborg direkt in die US-Südstaaten transferiert hätte!), wobei Martin und seine beiden Kollegen Per Romvall (Bass) und Peter Derenius (Schlagzeug) in allen Belangen gute Figur abgeben.

Man wird zwar THE TORCH nicht zwingend für einen Innovationspreis vorschlagen, der Dreier wird aber dennoch seine Fans finden. Schließlich ist "Chasing Light" ein in vielen Belangen gelungenes Album geworden. Und dass die Truppe auch durch entsprechende Hingabe, mit jeder Menge an Spielfreude und ausreichender Kompetenz an den Instrumenten zu überzeugen weiß, spricht zusätzlich für die Schweden.