Calm Before The Storm?

Unglaublich aber wahr: "Dawn" hat schon sechseinhalb Jahre auf dem Buckel. Kaum zu glauben, wie lange das TORIAN-Drittwerk schon in meiner Stratosphäre herumschwirrt, doch 2012 haben die Paderborner um Carl Delius ein Album veröffentlicht, das mein Power-Metal-Herz mit offenen Armen empfangen hat. Tolle Melodien und Eingängigkeit auf der einen, Frische und spannende Ideen auf der anderen Seite – auch wenn "Dawn" bei mir nicht mehr jede Woche läuft, so sind das die elementaren Punkte, die mir in Erinnerung geblieben sind. Nun gibt es mit "God Of Storms" den TORIAN'schen Viertschlag, bei dem mir vor allem das Wort "gewaltig" in den Sinn kommt.

Zumindest verspricht das gleich zu Beginn der aussagekräftige Titel sowie das superbe Claudio-Bergamin-Artwork, der schon für JUDAS PRIEST und BATTLE BEAST den Pinsel schwang. Gewaltig, aber nicht zu dick und pompös aufgetragen ist auch der Sound eines gewissen Seeb Levermann – die Vorzeichen stehen also vollends auf Sturm, meine Damen und Herren. Ist der musikalische Inhalt denn genauso positiv stürmisch wie es suggeriert wird?

Definitiv, denn über all die Jahre hat die Band ihre Trademarks nicht vergessen, sondern noch mehr verfeinert. Die Songs wirken noch ausgeklügelter, TORIAN per se noch eingespielter, harmonischer, die Hymnen noch heroischer und anmutiger, was gleich schon der epische Opener 'Old Friend Failure' bestens zu Protokoll gibt. Untermalende Keyboard-Arrangements gepaart mit einer tollen Gesangsleistung und Genre-Hits par excellence, so mag ich mein Kraftmetall.

Im weiteren Verlauf folgen dem tollen Opener weitere Dosenöffner wie das etwas forschere 'Evil Vs. Evil', die frische 'Far From Midian Sky'-Briese, das immens abwechslungsreiche 'Saint Of The Fallen', das harmonische 'Stonehearted Nation' sowie das stürmische 'Thousand Storms', ohne dass jedoch auch nur ansatzweise das Ohrwurm-Potential darunter leidet. Im Gegenteil, denn trotz aller Abwechslung steht bei allen Songs der catchy Refrain an erster Stelle. Den krönenden Abschluss bildet das neunminütige 'A Glorious Downfall', bei dem TORIAN noch einmal offenbart, welche unheimlich talentierten Musiker und Songwriter zur Band gehören – einfach toll!

Power-Metal-Herz, was willst du eigentlich mehr? TORIAN macht mit diesem Viertwerk Werbung in eigener Sache und steigt völlig souverän spätestens jetzt in die 1. Einheimische Szene-Liga auf. Hier stimmt alles, nie wird es langweilig, "God Of Storms" ist nicht nur das bis dato stärkste TORIAN-Album, sondern braucht sich vor der Konkurrenz überhaupt nicht verstecken.