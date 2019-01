Schleppender Start, grandioses FInale

Eigentlich war nach den ersten beiden Tracks der neuen TORII-Scheibe schon jedweder Spielraum so weit eingegrenzt, dass ich die Band als klassisches, aber wenig spektakuläres Death/Doom-Ensemble in die Durchschnittlichkeit eines übervölkerten Genres schicken wollte. Doch dann folgt eine unverhoffte Explosion, im Zuge derer Multiinstrumentalist Bill Masino und sein growlender Sidekick Eric May Spannungsbögen kreieren, die weit über die bekannte Verbidnung aus schleppenden Todesblei-Riffs und epischen Harmonien hinausgeht. Warum nicht gleich so?

Was die Band jedenfalls aus Nummern wie 'The Grand Banquet' und 'Gates Of Paradise II - The Cold Masque Of Romance' herausholt, ist schon fantastisch. Da werden bedrohliche Sludge-Arrangements gegen epische Klangkostruktionen gesetzt, ein akustischer Minimalismus erfährt eine Kreuzung mit sich langsam steigernden Eruptionen, und auch Mayss vokale Performance entwickelt sich extrem positiv, bis der gute Mann schließlich im abschließenden Titelsong ans Maximum geht - das nennt man wohl man einen Fortschritt.

Schade ist deshalb, dass TORII nicht von Anfang an auf diesem Level zur Sache geht und die neue Scheibe hier und dort noch ein bisschen stockt. Dennoch sind die letzten vier Tracks von "A Judgement Divine" definitiv die Investition wert, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Scheibe momentan nur auf digitalem Wege zu haben ist. Aber wer weiß: Wenn die band einen entsprechenden Push erfährt und bei einem Label andocken kann, wird womöglich ja etwas Physisches nachgeliefert. Dafür braucht es aber den entsprechenden Support, und den hat die Band auf alle Fälle verdient!

Anspieltipps: Gates Of Paradise II - The Cold Masque Of Romanc, A Judgement Divine