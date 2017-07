Russian Rednecks!

Das gibt's ja wohl nicht: Da kommt diese junge, völlig unverbrauchte Band daher, stapelt einen Turm aus richtig dreckigen Southern-Metal-Riffs, rotzt sich zwischenzeitlich durch den Schweinerock-Zirkus und hat noch einige Melodien in petto, die man jeder amerikanischen Mainstream-Kapelle nur wünschen würde. Und dann behaupten die Herrschaften rotzfrech, dass sie aus Russland stammen... und es stimmt auch noch!

Längst nicht alles, was man auf "Hateful 10", dem Debüt von TORNADO KID, erlebt, scheint sich konventionellen Gegebenheiten anzupassen, soviel steht schon einmal fest.

Doch dass eine Band aus dem Putin-Staat so westlich klingt, dabei dem Großteil der Redneck-Konkurrenz ein Schnippchen schlägt und sich schon zum Auftakt der eigenen Laufbahn so selbstbewusst aufstellt, ist äußerst bemerkenswert. Die Grooves sind erstklassig, die Singalongs sitzen in jedem einzelnen Song, ein paar TURBONEGRO-Gedächtnisgitarren sorgen für schweißtreibende Action, und wenn man den Namen PANTERA ins weite Rund feuert und an Alben wie "Re-Inventing The Steel" denkt, entdeckt man eine erschreckend detailgetreue Kongruenz, die so manche Freudenträne auslösen wird. Verdammt auch, ist das hier geiler Stoff!



"Hateful 10" ist ein echter Glücksfall, an dem man nicht zu viele Worte verschwenden sollte, welche die Magie dieser feinen Rock'n'Roll-Geschichte eingrenzen könnten. TORNADO KID besteht aus den selbst ernannten Cowboys Of The North. Und diese reiten auf ihrem ersten Album ein waghalsiges Rodeo!



Anspieltipps: Whorehouse, Killer Song, Retired Coyboy (God Song)