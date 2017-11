Hypnotisch - Psychedelisch - Gut!

Aus dem schönen Wien im benachbarten Österreich erreichte uns das Debütalbum "Limbs" der Psychedelic-Stoner-Rock-Band TORSO. Die Truppe wurde im Jahr 2009 gegründet und hat bereits eine EP veröffentlicht. In den vergangenen Jahren teilte TORSO sich bei verschiedenen Shows und Tourneen durch Österreich, Deutschland und Rumänien die Bühne bereits mit vielen namhaften Acts wie PENTAGRAM, SIENA ROOT, BLUES PILLS, THE FLYING EYES, THE ENTRANCE BAND, MOTHER’S CAKE und KARMA TO BURN.

Musikalisch steht Psychedelic Stoner Rock auf dem Programm, der sehr hypnotisch und sphärisch angelegt ist und dabei komplett ohne Keyboards auskommt. Die vermisst man allerdings auch nicht, denn die Klänge, welche die Jungs hier ihren Gitarren entlocken, sind ein mehr als ebenbürtiger Ersatz. Sofort schießen einem beim Hören die verschiedensten Bilder durch den Kopf. Gerade jetzt im Herbst ist das der perfekte Soundtrack für Spaziergänge an nebelverhangenen Tagen.

Hohe Geschwindigkeiten darf man von den Songs allerdings nicht erwarten, denn die sind über die meiste Zeit eher langsam und atmosphärisch gehalten. Zwischendurch gibt es natürlich auch immer mal schnellere Passagen, die für Abwechslung sorgen und die Stimmung des Songs in eine andere Richtung lenken. 'Mirror Of My Mind' fällt da etwas aus dem Rahmen, die Nummer ist insgesamt am schnellsten und rockigsten auf "Limbs" und mein persönlicher Favorit.

Der Gesang von Bernhard Gager passt perfekt zur Musik, seine Stimme trägt eine Menge zur hypnotischen Atmosphäre bei, welche die Lieder erzeugen. In einigen Songs wird sein Gesang durch Chöre unterstützt, die er wohl auch selbst eingesungen hat. Die verschiedenen Facetten, die er in seine Stimme legt, bilden jederzeit eine angenehme Symbiose mit den Gitarren.

Der Sound ist sehr oldschoolig und warm, was wunderbar zur Musik passt. An einigen Stellen könnte man denken, dass man eine Scheibe aus den 70ern im Player hat. Dieser leicht kratzige Gitarrensound, herrlich. Auf Vinyl dürfte das Ganze sicher eine ganz spezielle Magie entwickeln, mir lag allerdings nur die CD-Version vor. Die Band selbst sieht "Limbs" übrigens als den Versuch, ein rohes Ei auf der stumpfen Seite zum Stehen zu bringen.

Ein mehr als ordentliches Debütalbum hat TORSO da abgeliefert. "Limbs" kann durch eigenständigen Psychedelic Stoner Rock überzeugen, der schon sehr ausgereift wirkt und den Hörer vor allem seine hypnotisierende Atmosphäre in seinen Bann zieht. Klar ist das keine Musik, die direkt auf Anhieb ins Ohr geht, man muss schon etwas Geduld mitbringen und der Scheibe einige Durchgänge spendieren. Die Qualität der Songs offenbart sich dann allerdings mit jedem Mal ein bisschen mehr. Ich hätte mir insgesamt ein paar mehr Tracks wie 'Mirror Of My Mind' gewünscht, bei denen etwas heftiger zur Sache geht, aber das sieht wohl jeder anders. Vielleicht fällt Album Nummer Zwei ja komplett anders aus. Trotzdem kann ich die Scheibe bedenkenlos allen Genre-Fans empfehlen.