Netter Death Metal... Nett?

"Sinister Species" ist bereits das neunte vollwertige Studioalbum dieser tschechischen Death-Metal-Combo, und da die Band mittlerweile seit knapp drei Dekaden aktiv ist und in der Heimat wahrscheinlich schon in jeder kleinen Kneipe gespielt hat, stellt sich natürlich die Frage, warum man von TOTHARRY noch kein einziges Mal Notiz genommen hat. Die neue Scheibe gibt allerdings einige Indizien dafür, warum die Osteuropäer überregional bislang nicht umfassend in Erscheinung getreten sind. Das Material der zehn neuen Kompositionen ist im Großen und Ganzen in Ordnung, aber eben nicht spektakulär - und das ist eigentlich auch schon der entscheidende Punkt.

TORTHARRY arbeitet sich halbwegs technisch durch die größtenteils im Midtempo verankerten Songs von "Sinister Species", agiert zwar durchweg und spürbar motiviert, klingt am Ende aber dennoch eher wie der typische Standard und nicht wie eine Kapelle, die aufgrund ihrer Erfahrung mit Leichtigkeit und greifbarer Entschlossenheit ballert. Zu sagen, dass Death Metal an dieser Stelle nett klingt, wäre grundsätzlich fast schon blasphemisch, aber im Grunde genommen ist trotz des wahrzunehmenden Willens, guten Stoff zu produzieren, das Endresultat relativ brav und schlussendlich auch ein wenig lahm - und das ist eben nicht das, was man von einer Band erwartet, die schon so lange im Geschäft ist.

Eine echte Empfehlung kann ich mir deshalb nicht abringen, wenngleich ich auch nicht sagen möchte, dass die Nummern von "Sinister Species" nichts taugen. Doch im internationalen vergleich ziehen die Tschechen einfach den Kürzeren - und mit dieser Tatsache muss das Trio dann auch leben.