Far Beyond Existence

Längst eine Führungskraft im brasilianischen Death Metal

Ganz schön mutig, ein Death/Thrash-Metal-Album über 72 Minuten zu strecken und dabei durchaus Gefahr zu laufen, irgendwann die Intensität auf der Strecke zu lassen. Doch die Jungs von der TORTURE SQUAD sind alte Hasen, haben sich in den vergangenen Jahren im südamerikanischen Underground zu einer festen Größe gemausert und in dieser Zeit auch viele Kontakte hinzufügen können, mit deren Unterstützung man "Far Beyond Existence" ebenfalls zum Erfolg führen konnte bzw. bald können wird.

Die aktuelle Scheibe bietet einmal mehr das komplette Kontrastprogramm zwischen kraftvollem, Bay Area-inspiriertem Thrash und technisch ansprechendem Death Metal, der irgendwo zwischen DEATH, SARCOFAGO und KRISIUN anzusiedeln ist. Letztgenannte Vertreter sind seit einer halben Ewigkeit mit der SQUAD befreundet und greifen ihr ebenso unter die Arme wie BENEDICTION-Sänger Dave Ingram, der in 'Hate' einen starken Gastauftritt hinlegt. Und wo die Band einmal dabei ist, die Community willkommen zu heißen, grüßt sie auch noch Blackie Lawless und Lemmy in den beiden Covervarianten zu 'Inside The Electric Circus' und 'Overkill', die als Partyhymnen zwar nicht dringend ins anspruschsvolle Albumkonzept passen, sich als Bonus aber wunderbar an die durchweg starken Eigenkompositionen anschmiegen.

Diese Brasilianer sind immer noch viel zu stark unterschätzt und müssen eigentlich gar nicht mehr den Beweis antreten, dass sie auch auf internationalem Terrain zu den musikalischen Leadern der Todesblei-Szene gehören. Eine Platte wie "Far Beyond Existence" schickt sich aber trotzdem an, die Fertigkeiten der TORTURE SQUAD wiederholt zu untermauern und ein weiteres Mal zu demonstrieren, dass diese Herren auf einem ganz hohen Level unterwegs sind - sowohl im Thrash- als auch im Death-Metal-Business!

Anspieltipps: No Fate, Hate, Far Beyond Existence