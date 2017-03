Schlagkräftiges Comeback!

Wenn eine Band elf Jahre verstreichen lässt, um endlich eine zweite Scheibe auf den Markt zu schleudern, sollten schon besondere Gründe vorliegen, die die lange Schaffenspause erklären. Immerhin hat TORTURIZED anno 2012 noch eine anständige EP veröffentlicht, doch zwischendurch war es immer wieder sehr ruhig um die ostdeutsche Underground-Combo geworden.

Betrachtet man nun aber das Ergebnis des letzten Studiobesuchs, lässt sich der anhaltende Stillstand deutlich besser erklären. "Omnivore" ist ein schlagkräftiges Death-Metal-Album geworden, auf dem die Magdeburger mehrfach die Peitsche auspacken, aber auch mit dem lokalen Sägewerk einen nachhaltigen Pakt geschlossen zu haben scheinen. Das Material ist weitestgehend traditionell ausgerichtet, kommt hier und dort aber auch mit einigen Deathcore-verdächtigen Grooves um die Ecke, die sich gerade in der zweiten Hälfte ganz klar bezahlt machen. Bei Nummern wie 'Uncrowned King' und 'Abulic Fold' gerät das Haupthaar nämlich ohne weiteres Zutun automatisch in Bewegung, wohingegen rasante Attacken, wie man sie in 'Pale Relict' und 'Convergenace' entdeckt, die ungebremste Motivation der Band dokumentieren.

Vielleicht könnte TORTURIZED hin und wieder etwas risikoreicher agieren, womöglich wäre eine Spur mehr Eigenständigkeit an mancher Stelle auch hilfreich. Doch unterm Strich jammert man in solchen Belangen auf sehr hohem Niveau, da TORTURIZED die grundsätzlichen Kriterien eines fetten Todesblei-Albums problemlos erfüllt und obendrein mit der Wucht der neuen Songs einen Bonus herausschlägt. Es mag sein, dass im Death Metal längst alles gesagt ist. Aber solange die Sprache so straight bleibt wie auf "Omnivore", ist jede Ergänzung zu diesem Genre absolut willkommen!

Anspieltipps: Pale Relict, Dehumanization, Convergence