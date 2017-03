Für den kleinen Hunger zwischendurch

Vor rund einem Jahr beehrte uns James Toseland bereits mit seinem zweiten Album "Cradle The Rage" und offenbarte uns wirklich coolen Blues/Hard Rock – der Sprung, so wie es mein Kollege Tobias Dahs passend formulierte, vom Rennfahrer zum Musiker war nun endgültig geglückt. Und auf seinen Lorbeeren will sich TOSELAND nicht ausruhen, also schießt er mit "Fingers Burned" direkt die nächste Veröffentlichung hinterher. Zwar handelt es sich hierbei um eine 4-Track-EP, deren Titeltrack bereits seit letztem Jahr bekannt ist. Doch das heißt nicht, dass sich der Rundling nicht lohnen würde.

So ist 'Fingers Burned' an sich ein Hardrock-Schmacht-Song mit Klavier und Streichern und einem etwas ungewöhnlichen Flair. Ungewöhnlich im Sinne, als dass man einige Durchläufe braucht, damit der EP-Titeltrack funktioniert. Doch dann strahlt die gute, besinnliche Laune durch und man kann sich dem nächsten Songs widmen. 'Bullet' rockt wieder deutlich härter, hat ein knackiges, aber nicht allzu aufdringliches Riffing. 'Reward' hingegen schlägt noch forscher in die Kerbe - sicherlich das Highlight der Platte, da hier straight und frisch von der Leber weg umhergerockt wird. Als Zugabe hat sich noch eine schöne Akustik-Version von 'We'll Stop At Nothing' auf die EP geschlichen, bei der Toselands Stimme sehr gut zur Geltung kommt.

Summa sumarum ist die EP – oder Single-Auskopplung? – also eine wirklich nette Überbrückung zu künftigen Taten des Allround-Talents, der sowohl die Geschwindigkeit bevorzugt als auch in ruhigeren Fahrtwassern seine Stärken gefunden hat. Daumen hoch, Jung!