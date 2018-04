Speed, Black, Thrash - und natürlich Metal

TOTAL INFERNO hat sich offenbar einen Sport daraus gemacht, das Material ihres ersten und bislang einzigen vollwertigen Longplayers in jeder neuen Saison noch einmal in einem anderen Format in die Regale zu stellen. Der CD-Variante aus dem Jahr 2015 folgte kurz darauf ein auf 100 Einheiten limitiertes Tape. Und da der Vinyl-Markt auch noch nicht befriedigt war, hat man sich nun mit Morbid Skull Records arrangieren und eine weitere limitierte Auflage auflegen können. Na gut, Sammler mögen so etwas ja...



Musikalisch ist aber gar nicht relevant, in welcher Fassung man sich "Return Of Evil Chaos" draufschafft, denn das Material, das die schwedische Combo hier zusammengestellt hat, dürfte Old-School-Thrasher und Freunde des raubeinigen, eher 80's-affinen Black Metals gleichermaßen begeistern. TOTAL INFERNO wähnt sich auf dem Pfad solcher Acts wie MERCILESS und DARK ANGEL und setzt vor allem bei Riffing klare Akzente, lässt sich aber auch nie die Gelegenheit nehmen, die schwarze Färbung des Materials intensiv zu betonen. Songs wie 'Unpleasant Catacombs' und 'Speed Metal Of Death' mögen dabei zwar die Klischees betonen, sind musikalisch jedoch genauso einwandfrei wie das übrige Material dieses Albums, das man sich nun in drei verschiedenen Ausführungen ins Regal stellen kann.



Bonusmaterial gibt es diesmal aber keines, so dass Besitzer der CD-Fassung nicht geprellt werden. Wer "Return Of Evil Chaos" jedoch noch nicht besitzt, die oben aufgeführten Kapellen aber schätzt, sollte sich kundig machen, welche Versionen noch verfügbar sind. Denn unabhängig davon ist diese Platte auf alle Fälle das Geld wert!



Anspieltipps: Speed Metal Of Death, Seoulless Storm, Return of Evil Chaos