Eine raue Doom-Gehirnwäsche mit legendärem Bezug

Als die drei Musiker von TOTENGOTT zur Welt gekommen sind, haben die spanischen Geburtenstationen offensichtlich die ersten CELTIC FROST-Langdreher als Willkommensmusik auf den Plattenteller rotiert. Andere Erklärungen, die zugleich auch noch halbwegs schlüssig sind, können eigentlich gar nicht zutreffen, so boshaft und gemein die Songs sich nun präsentieren, die das iberische Trio auf "Doppelgänger" verewigt hat.

TOTENGOTT hat sich im weitesten Sinne dem Doom verschrieben, schöpft seine Kraft aber auch aus Zutaten diverser Sub-Genres, die von pechschwarz gefärbtem Death Metal bis hin zu den depressiven Ausläufern der Black-Metal-Szene reichen. Betrachtet man alleine diee Riffs des 21-minütigen Titelsongs, würde man sich nicht wundern, wenn das Grundgerüst dazu während der Produktionsphase von MAYHEMs "De Mysteriis Dom Sathanas" entstanden wäre. Das klaustrophobische Gesamtbild, das auf "Doppelgänger" gezeichnet wird, bleibt jedoch den ersten Gehversuchen eines gewissen Tom G. Warrior bzw. dessen Einfluss vorbehalten und ist gerade in den beiden letzten Tracks der neuen Platte ungemein intensiv. Man hat das Gefühl, TOTENGOTT würde das ohnehin schon extrem langsame Tempo noch mehr entschleunigen, die Kraft der einzelnen Riffs aber noch weiter stärken und schließlich mit stetem Genuss jeden einzelnen Ton in den Schädel bohren. Und sowohl 'Satan Beside You' als auch 'Doppelgänger' geben nicht auf, den Hörer in die Knie zu zwingen und sich vor dem dreckigen Gewaltakt zu ergeben.

Nach mehr als 30 Jahren übt das schweizerische Legenden-Duo HELLHAMMER/CELTIC FROST also immer noch seinen Einfluss auf große Teile der Szene aus. Doch selten war er zuletzt so dominant wie auf diesem Debüt. TOTENGOTT macht dem Vermächtnis beider Acts alle Ehre und führt ein Erbe weiter, das nur noch wenige Acts angemessen stemmen können. Diese Spanier gehören definitiv dazu!

Anspieltipp: Doppelgänger