40 Trips Around The Sun

Gelungene Werkschau zum 40jährigen Jubiläum

Feste muss man feiern, wie sie fallen, das dachten sich wahrscheinlich auch die Herren von TOTO. Zur Tour zum 40jährigen Bandjubiläum erscheint mit "40 Trips Around The Sun" gleichzeitig eine neue Best Of Scheibe.

Ingesamt 17 Songs haben es auf diese Compilation geschafft. Die ganz großen Hits sind alle vorhanden. Klar werden einfleischte Fans eventuell den einen oder anderen Favoriten vermissen, aber das haben Best-Of-Alben meist so an sich. Um auch Anhängern, die sowieso schon alles von ihren Helden besitzen, einen Kaufanreiz zu bieten, sind drei neue Stücke vorhanden, die allesamt überzeugen können.

Wo andere Bands neues Material oft an das Ende stellen, ist hier 'Alone', ein wundervoller Up-Tempo-Song, die Eröffnungsnummer. Das gleich darauf folgende 'Spanish Sea' klingt ein bisschen wie eine Mischung aus 'Rosanna' und 'Africa' und stammt aus der Session für da '84er Album "Isolation". Für "40 Trips Around The Sun" begab sich der Kern der aktuellen Besetzung ins Studio und hat den Song nochmals bearbeitet und auch teilweise neu eingespielt. Dabei hat man auch auf die Tonspuren der verstorbenen Ex-Mitgliedern Jeff und Mike Porcaro zurück gegriffen. 'Struck By Lightning', der dritte neue Track, zeigt Toto mit tiefergestimmten Gitarren von der härteren Seite - sehr interessant. Allgemein erhielten die alten Klassiker durch das Remastering eine Frischzellenkur und erstrahlen somit in neuem Glanz.

"40 Trips Around The Sun" ist eine Best Of, an der sowohl alte als auch neue Fans ihre Freude haben werden.